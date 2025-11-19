No se distraiga, concéntrese en el capital y los recursos humanos de las cooperativas rurales.

Jacarta – Miembro RPD RI, de la facción del Partido Demócrata, Zulfikar Hamonangan, criticó duramente el plan de desarrollo de 80 mil Tienda de economía popular (GRE) que fue iniciado por el Ministerio Cooperativa y PYMES. En una reunión con el ministerio, Zulfikar evaluó que este objetivo no era realista y podía suponer una carga para las cooperativas rurales.

Lea también: La Comisión III de la Cámara de Representantes acuerda formar un comité de trabajo para la reforma de la policía, la Fiscalía General y los tribunales



Zulfikar abrió su intervención valorando las buenas intenciones del ministerio, pero recordó que la planificación debe basarse en capacidades reales sobre el terreno.

«Lo que dice la canción de Ebiet G. Ade, pensemos en ello por un momento. El objetivo de 80 mil GRE no es fácil», dijo en la reunión de trabajo de la Comisión VI de la Cámara de Representantes con el Ministro de Cooperativas y Pymes y el Director Principal de PT Agrinas Pangan Nusantara, en el Complejo Parlamentario, Senayan, citado el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Lea también: Subjefe de Policía revela problemas policiales en el terreno: extorsión, violencia y uso excesivo de la fuerza



Zulfikar puso el ejemplo de Alfamart e Indomaret, dos grandes cadenas minoristas que existen desde hace décadas pero que sólo tienen alrededor de 23.000 y 21.000 puntos de venta respectivamente. «A veces nos gusta pensar locamente, vivir en sueños. ¿Cómo es posible completar una unidad del GRE en 12 semanas?» añadió.

Zulfikar también se refirió a la carga de trabajo del Ministerio de Cooperativas, que según él era demasiado extensa para parecerse a una empresa minorista de aldea.

Lea también: La Cámara de Representantes afirma el proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal que regula las escuchas telefónicas sin permiso judicial



La cuestión más crucial, según Zulfikar, es el estado de los activos y el plan de financiación del desarrollo GRE por valor de 1.600 millones de euros por unidad. Se pregunta si el edificio se entregará realmente sin cargas a la cooperativa o si se convertirá en una nueva deuda.

«No destruyáis la forma de pensar de la comunidad del pueblo. Necesitan capital más que edificios magníficos que no pueden gestionar», afirmó.

Zulfikar cree que con una población de sólo 500 personas en algunas aldeas, el presupuesto de 1.600 millones de IDR se canalizaría mejor como capital cooperativo. «Simplemente los locos al margen de la carretera preferirían un capital de 1.000 millones de rupias a tener una tienda construida sin poder gestionar un negocio», afirmó.

Explicó su experiencia durante el receso en el distrito electoral. Una de las cooperativas rojiblancas de su pueblo quería abrir un negocio de agentes de GLP de 3 kilogramos, pero no podía permitirse comprar sólo 100 cilindros. «Quieren pedir prestados cilindros de GLP porque no tienen el capital. Es difícil para la gestión cooperativa de 50 a 100 personas comer todos los días, y mucho menos pagar las cuotas», dijo Zulfikar.

Además del capital, destacó la importancia de una formación básica en gestión para los administradores de cooperativas. Dijo que las capacidades operativas y contables eran todavía mínimas en muchas aldeas.