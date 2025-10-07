¡No se deje engañar! Reconocer 5 características de inversión falsa que debe tener en cuenta

Yakarta, Viva – En esta era digital acelerada, la oferta inversión Cada vez más fácil de encontrar en las redes sociales, aplicaciones de mensajería, a foros en línea. Muchos prometieron grandes ganancias en poco tiempo, lo que hace que cualquiera tentara a intentarlo.

Leer también: Desde OJK hasta Bank Yakarta, Purbaya desviará la designación de tierras estatales en SCBD



Pero detrás de la dulce promesa, no unos pocos que resultaron ser una trampa de inversión falsa. El modo es más diverso, desde señuelos de alto fines de lucro hasta reclamos sin riesgos. Si no tiene cuidado, puede perder dinero en un instante.

Este fenómeno hace que las personas deben estar más vigilantes antes de invertir capital. No lo creas fácilmente solo porque hay muchos testimonios o apariciones profesionales en las redes sociales.

Leer también: DBH Yakarta fue cortado el más grande de otras regiones, Purbaya reveló la razón



Las características de la inversión abultada en realidad se pueden reconocer desde el principio si presta mucha atención. ¿Cualquier cosa? La siguiente es una lista como se resume de Instagram @contactos157 (Ojk)Martes 7 de octubre de 2025.



Ilustración de inversión criptográfica.

Leer también: Se deduce APBD, Pramono solicitó permiso para usar RP200 T de fondos para BUMD DKI



1. Promesa para una gran ganancia en poco tiempo

Tenga cuidado con las inversiones que prometen grandes ganancias en un tiempo rápido. No existe un instrumento de inversión legal que pueda proporcionar altos resultados sin riesgos o negocios proporcionales.

2. Reclamaciones «sin riesgo»

Cada forma de inversión debe tener un riesgo. Las reclamaciones «sin riesgo» generalmente se usan para engañar a los inversores potenciales para creer completamente en ofertas que no son necesariamente claras.

3. Uso del esquema de reclutamiento de personas (esquema Ponzi)

El modo clásico de inversión falsa es un sistema de reclutamiento en cadena o esquema Ponzi. La ventaja de los viejos participantes se paga de dana Nuevos participantes, no de resultados reales de inversión. Cuando el reclutamiento se detiene, este sistema colapsará.

4. El fondo de financiación no es transparente

La transparencia es importante en el mundo de la inversión. Si el gerente no puede explicar abiertamente el flujo de fondos, es probable que haya irregularidad detrás de él.

5. No tenga un permiso oficial

Las compañías de inversión legal deben tener una licencia comercial válida y registrada en instituciones autorizadas, como la Autoridad de Servicios Financieros (OJK). Siempre asegúrese de la legalidad y los antecedentes de la empresa antes de invertir sus fondos.

Invertir es importante, pero no se apresura por ser tentado por las ganancias instantáneas. Tómese el tiempo para verificar, investigar y comparar varias opciones de inversión disponibles.