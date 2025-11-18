No sé de dónde saqué este pensamiento estúpido

VIVA – Entorno polémico Helwa Bachmid Y Habib Bahar bin Smith sigue estando en el ojo público. Sin embargo, lo más destacado fue la declaración de la madre, quien admitió que se arrepentía de haber permitido a su hija tener un matrimonio no registrado con este predicador.

En la transmisión en vivo que hicieron juntos, la madre pareció llorar mientras admitía que esta decisión era una de las cosas de las que más se arrepiente. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Helwa Bachmid y Habib Bahar bin Smith.

De hecho, su madre dijo que Helwa había querido casarse con un artista, pero en ese momento no estaba lista para casarse. Luego conoció a Habib Bahar y permitió que su hija contrajera matrimonio no registrado. Sin embargo, ahora la madre admite que se arrepiente de su decisión.

«¿Por qué le daría un matrimonio no registrado? Algunos de mis hijos lo han pedido, incluso los artistas lo han pedido. No quiero porque dijo mamá, espera un minuto, no quiero casarme. Si supiera que tendría un matrimonio no registrado, ¿por qué le daría a mi hijo un matrimonio con alguien así», dijo, citado por Instagram @lambe_turah el martes 18 de noviembre de 2025.

Luego añadió una frase que sorprendió al público: «Me volví estúpido, no sé de dónde saqué pensamientos tan estúpidos, ni siquiera quiero dinero, ¡estoy loco!». añadió.

Esta declaración se produjo en medio de muchas noticias sobre la triste historia de Helwa, quien afirmó haber sido abandonada luego de estar casada en secreto durante un año. La madre enfatizó que lo que vivió Helwa no fue una historia exagerada y mucho menos un drama. Para ella, todo esto es una experiencia real que debería ser una lección para muchas mujeres.

«Esto no es una película, no es un drama, es una historia real, una historia real para que las mujeres de allí sepan», subrayó la madre de Helwa.

Además de su madre, Helwa también pareció expresar sus emociones en la transmisión en vivo. Lloró al responder a los comentarios de los internautas que menospreciaban su historia y lo llamaban buscador de atención.

«¡Ustedes, los lacayos de Fadlun, dicen que estoy actuando, esta es la verdad!» dijo Helwa Bachmid.

Sus comentarios se refirieron a la declaración de Fadlun Faisal Balghoits, la primera esposa de Habib Bahar, quien anteriormente dijo que Helwa estaba malcriada y era incapaz de comprender la ocupada vida de Habib como predicador.