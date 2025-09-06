No se apresure a la euforia, el verdadero oponente del equipo nacional indonesio acaba de llegar: ¡Líbano!

Surabayaviva – Presidente Pssi Erick thohir dijo, el partido amistoso de la FIFA contra Equipo nacional libanésEl lunes 8 de septiembre de 2025 será un punto de referencia para la calidad Equipo nacional indonesio que el viernes (5/9) derrotó a Taiwán 6-0.

«Entonces, la prueba real es de hecho un oponente del Líbano, no de Taiwán», dijo Erick después del partido contra Taiwán en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Según él, el partido contra el Líbano podría ser una imagen de la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. Porque, en esa fase, Indonesia enfrentará dos países que también provienen de Asia occidental, a saber, Arabia Saudita e Irak en octubre de 2025.

El Líbano fue considerado Erick para perfeccionar el desempeño del equipo del equipo nacional de Indonesia porque tenía una mejor advertencia de la FIFA. Líbano se encuentra actualmente en 1112 FIFA, mientras que Indonesia ocupa el puesto 118.

Para lograr resultados positivos al reunirse con Líbano, el hombre que también es el Ministro de Bumno dijo que el equipo nacional de Indonesia necesitaba una evaluación, especialmente en términos de acuerdo final a pesar de ganar seis goles sin respuesta a Taiwán.

«Si vemos que el ataque es agudo, pero terminar a veces todavía tiene prisa», dijo Erick.

Los jugadores del equipo nacional indonesio, Sandy Walsh y Rizky Ridho, celebran goles Foto : Entre fotos/rizal hanafi/lmo/nz

Mientras está relacionado con el rendimiento de los nuevos jugadores en el equipo nacional indonesio como Miliano Jonathans y Mauro Zijlstra, Erick era reacio a proporcionar una evaluación.

Miliano y Mauro, que aparecieron como sustitutos cuando conocieron a Taiwán, así como se dijo que los otros jugadores de «Garuda» aún se adaptaban al esquema de los cuatro defensores y la posesión de la pelota del táctico de Patrick Kluivert. Anteriormente, el equipo nacional estaba familiarizado con la formación de tres defensores al estilo del entrenador Shin Tae-yong.

Adrian y Hilgers

En la misma ocasión, Erick también explicó sobre Adrian Wibowo, un jugador de ascendencia indonesia que tuvo una carrera en el club de Los Angeles FC en la MLS.

Es optimista de que Adrian puede fortalecer de inmediato al equipo nacional indonesio

«Para él (Adrian) no hay problema», dijo

Luego, sobre Mess Hilgers, Erick se aseguró de que PSSI diera la oportunidad de completar el proceso de transferencia del club en Europa.

«Mess Llamó ayer, disculpamos. Le dimos la oportunidad de completar la transferencia. Todavía había tiempo hasta el 6 de septiembre», dijo.

Erick agregó, es importante mantener un equilibrio entre el servicio de jugadores para el equipo nacional y los intereses profesionales en el club para que los jugadores puedan hacer contribuciones máximas.

«Se unieron a este equipo nacional, justo, parte del sacrificio. Entonces, no sacrifiquen sus carreras», dijo. (Hormiga)