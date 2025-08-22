No se ahorra de la atención de Patrick Kluivert, esta es una lista de 11 jugadores de la Super League llamado Equipo Nacional Indonesio

Yakarta, Viva – Entrenador Equipo nacional indonesio Patrick Kluivert Anunció oficialmente 27 jugadores para el día del partido de la FIFA en septiembre titulado «Garuda Championship Series 2025» Equipo nacional de Kuwait Y Equipo nacional libanés en Surabaya.

De los 27 jugadores, Patrick llamó a 11 de ellos Súper liga. Dewa United contribuyó con la mayoría de los jugadores de estos 11 nombres después de que incluyeron a tres jugadores, a saber, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri y Stefano Lilipaly.

Los campeones defensores Persib Bandung, luego Persija Yakarta, y Malut United ocupan la segunda lista al incluir a dos jugadores cada uno.

Marc Klok y Beckham Putra de Persib, dos defensores centrales Jordi Amat y Rizky Ridho de Persija, entonces dúo Sayuri, Yance y Yakob del norte de Maluku. Para los dos tragamonedas restantes, cada uno fue aportado por Borneo FC y Persebaya, donde estos dos jugadores jugaron como porteros, a saber, Nadeo Argawinata y Ernando Ari Sutaryadi.



El mediocampista del equipo nacional indonesio Marc Klok

De las 11 listas, Klok se convirtió en el único jugador que fue llamado por primera vez por Kluivert. El mediocampista de 32 años se había convertido previamente en un pilar importante en el centro del campo del equipo de Garuda en la era Shin Tae-yong a mediados del período 2022 hasta finales de 2023, antes de que finalmente se excluya lentamente.

Klok, el último en defender al equipo de Garuda en marzo de 2024, registrará los 20 límites con el equipo de Garuda si se revela en uno de los partidos contra Kuwait y Líbano.

Mientras tanto, los jugadores que juegan en competiciones extranjeras llamadas Kluivert son 15 jugadores. Estos jugadores están dispersos en varios países, uno de ellos es Italia, que tiene los nombres de Jay Idzes (Sassuolo) y Emil Audero (Cremasese), entonces Alemania, que es el lugar de Kevin Diks (Borussia Moenchengladbach) para competir.

Mientras tanto, el único jugador que temporalmente sin un club en este escuadrón es Thom Haye, donde Almere City es el último club de mediocampista de 30 años.

En el día del partido de la FIFA, Indonesia luchará primero con el 138º equipo de la FIFA Kuwait clasificado el 5 de septiembre, luego continuó contra el 112 ° equipo de clasificación del Líbano de la FIFA el 8 de septiembre. Estos dos partidos se juegan en el estadio Bung Tomo Gelora con 20.30 WIB.

Aquí hay una lista de 11 jugadores de la Super League que fortalecen al equipo nacional de Indonesia en el día del partido de la FIFA Septiembre:

1. Nadeo Argawinata – Borneo FC

2. Ernando Ari Sutaryadi – Persebaya Surabaya

3. Jordi Amat – Persija Jakarta

4. Rizky Ridho – Persija Yakarta

5. Marc Klok – Persib Bandung

6. Beckham Putra – Persib Bandung

7. Ricky Kambuaya – Dewa United

8. Egy Maulana Vikri – Dewa United

9. Stefano Lilipaly – Dewa United

10. Yance Sayuri – Malut United

11.yakob Sayuri – Malut United.

(Hormiga)