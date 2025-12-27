No satisfecho con el segundo puesto, Marc Klok destaca la misión de Persib de dominar la clasificación

Bandung, VIVA – Persib Bandung Mirando el resto de la primera ronda de la Superliga BRI 2025/26 con grandes ambiciones. Su condición de campeón defensor significa que Maung Bandung no quiere simplemente permanecer en la máxima categoría, sino cerrar la mitad de la temporada en lo más alto de la clasificación.

Actualmente, Persib ocupa el segundo lugar en la clasificación después de una importante victoria sobre el Bhayangkara Presisi Lampung FC la semana pasada. Los tres puntos adicionales hicieron que Persib desplazara al Persija Jakarta y ahora está a sólo tres puntos del líder Borneo FC Samarinda.

Aún quedan tres partidos antes del final de la primera ronda. Está previsto que Persib se enfrente a PSM Makassar, Persik Kediri y Persija Jakarta. El partido más reñido será entre Persib y PSM Makassar en el estadio Gelora Bandung Lautan Api GBLA, el sábado 27 de diciembre de 2025, con inicio a las 19.00 WIB.

Capitán Persib, Marc KlockDestacó que su equipo no se conformaba con quedar en segundo lugar. El centrocampista naturalizado dijo abiertamente que el objetivo de Persib era terminar en lo más alto de la clasificación antes de que la competición entrara en la segunda ronda.

«La segunda posición es buena antes de que termine la primera ronda, nuestro objetivo es el número uno. Como la temporada anterior, estamos ahí. Todavía nos quedan tres partidos antes de la primera ronda. Estoy seguro de que podemos estar en lo más alto de la clasificación», dijo Marc Klok, citado por ILeague.

El partido contra el PSM tiene su propio significado para Klok. El club apodado Juku Eja fue el primer equipo en el que jugó en la Liga de Indonesia en la temporada 2017, mucho antes de convertirse oficialmente en ciudadano indonesio en 2020.

Junto con el PSM, el jugador nacido en Ámsterdam comenzó a forjarse una reputación como centrocampista trabajador y jugó un papel importante para llevar al PSM al título de la Copa de Indonesia en la temporada 2017/2018. Desde Makassar, la carrera de Klok continuó hasta Persija Yakarta en 2020 antes de finalmente vestir el uniforme de Persib Bandung desde 2021 hasta ahora.

«Siempre es especial enfrentar al Makassar, fue mi primer club en esta liga, aprendí mucho de allí. Empecé a hacerme un nombre a partir de ahí. Makassar tiene un lugar en mi corazón, un lugar especial, siempre es especial contra ellos», dijo.

Aunque guarda buenos recuerdos del PSM, Klok destacó que la profesionalidad sigue siendo una prioridad. Se aseguró de que los factores emocionales no perturbaran su concentración al dirigir a Persib en el campo.