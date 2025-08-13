No recibido durante una ceremonia de título militar, Ahy enfatizó que no había ningún problema con Gibran

Miércoles 13 de agosto de 2025 – 14:38 Wib
Yakarta, Viva – Ministro de Infraestructura y Desarrollo Regional de Coordinación Agus Harimurti Yudhoyono (A mí) Hablando del problema no recibido vicepresidente (Vicepresidente) RI Gibran rakabuming raka.
El momento tuvo lugar durante el título de tropas y honor militar en Pusdiklatpassus, Batujar, Bandung, Java West, domingo 10 de agosto de 2025.
En este momento, se vio que Gibran no saludó al Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad (Ministro Coordinador de Política y Seguridad), Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy).
No solo eso, Gibran también aprobó la línea de otros ministros, a saber, el Ministro de Alimentos para la Alimentación Zulkifli Hasan, coordinando al Ministro de Empoderamiento Comunitario Muhaimin Iskandar y Ministro de Recursos Energéticos y Minerales Bahlil Lahadalia.
Con respecto a este asunto, Ahy enfatizó que no había ningún problema entre él y el vicepresidente Gibran.
«No, no hay problema. No hay absolutamente ningún problema», dijo Ahy a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, miércoles 13 de agosto de 2025.
Ahy explicó que la relación entre él y Gibran hasta ahora ha ido bien. Luego reiteró que no había ningún problema con el vicepresidente Gibran.
«Bien, bien, muy bueno. No hay problema», dijo Ahy.
El video estaba lleno de gente que mostraba que la figura del vicepresidente indonesio Gibran Rakabuming Raka no saludó al ministro coordinador Ahy por el título del título de tropas y honor militar.
12 de agosto de 2025