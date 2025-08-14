No rechazado, pero no aceptado

VIVA – Abogado Andre Taulanán, Fahmi bachmidDar aclaraciones firmes sobre las noticias que circulan con respecto a la demanda de divorcio de su cliente. Negó firmemente que la demanda de divorcio presentada a Erin Taulan fuera rechazada por el tribunal. Según él, el término correcto «no es aceptado» debido a los requisitos administrativos que no se han cumplido, de acuerdo con las regulaciones de la Corte Suprema.

Leer también: Llamado el hogar está bien, Andre Taulany: Si armonioso no estará en la corte



Esto fue revelado por Fahmi Bachmid mientras estaba en el evento Rumpi entregado por Feni Rose. Él como abogado que representó a Andre, afirmó objetar como «rechazado». Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: ¡Desmontó al niño! Resulta que esta es la condición real de la casa de Andre Taulany



«Me opuse a la sentencia rechazada, nadie fue rechazado. Esta demanda nunca fue rechazada, esta demanda no fue aceptada porque de hecho había regulaciones de la Corte Suprema que no se cumplieron en el caso de 2024», dijo el jueves 14 de agosto de 2025.

Fahmi Bachmid explicó que uno de los requisitos cruciales regulados en la letra circular (SE) de la Corte Suprema relacionada con la demanda por divorcios era el requisito de separación para un mínimo de seis meses. Este requisito es la base principal para presentar solicitudes de divorcio. Si no se cumplen estas condiciones, el tribunal no puede procesar la demanda.

Leer también: El divorcio de Andre Taulany fue rechazado dos veces por el juez, esta es una explicación del experto legal matrimonial



«Una de las letras circulares (SE) de la Corte Suprema que las partes no cumplen es tener que separar un lugar para vivir al menos 6 meses. Si no se cumple hasta que muera, no podrá presentar un divorcio», dijo.



Andre Taulany y Wartia Trigina

En el momento de la primera demanda se presentó en 2024, Andre Taulany y su esposa aún vivían en casa. Esta es la razón principal por la cual el tribunal no aceptó la demanda. Después de cumplir con los requisitos de separación para más de seis meses de residencia, la demanda de divorcio puede volver a enviar.

«Este divorcio 2024 no es rechazado pero no se acepta porque hay requisitos que no se cumplen, uno de los requisitos no está separado de la residencia. Si se ha separado permanentemente durante 6 meses después de 6 meses y 1 día, se puede presentar una solicitud», agregó.

Esta aclaración es importante para enderezar los malentendidos en el público. La palabra «rechazada» significa que la demanda ha sido procesada y decidida por el juez, mientras que «no aceptada» significa que la demanda no cumple con los requisitos formales desde el principio para que no se pueda continuar. En otras palabras, el tribunal no ingresó el tema porque los requisitos administrativos estaban incompletos. Por lo tanto, la oración correcta es que la demanda de divorcio de Andre Taulany no es aceptada, no se rechaza.

Con el tiempo, Andre ha cumplido los requisitos administrativos. Esto se debe a que él y su esposa no han vivido en casa durante más de seis meses. Con el cumplimiento de este requisito, Andre Taulany nuevamente solicitó una demanda por divorcios, con la esperanza de que el proceso pudiera ejecutarse de acuerdo con los procedimientos legales aplicables.