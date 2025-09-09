¿No Raffi Ahmad? Esta es una figura que se predice que es la nueva menpora

VIVA – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, realizó una reorganización o reorganización de ministros en el gabinete rojo y blanco el 8 de septiembre de 2025. Después de esta noticia, el nombre Raffi Ahmad Santer se convirtió en una conversación debido a una declaración del Ministro de Secretario de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Reveló que el reemplazo del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora), Dito Ariotedjo, incapaz de asistir a la ceremonia de inauguración porque estaba fuera de la ciudad.

Esto coincidió con la existencia de Raffi Ahmad que también estaba fuera de la ciudad. El público sospechó que el esposo de Nagita Slavina sería un sustituto de la menpora dada su estrecha relación con Dito Ariotedjo.

Según el Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes X, Hetifah Sjaifudian, su partido cooperará con la nueva Menpora, independientemente de cualquier persona elegida por el presidente indonesio Prabowo Subianto. Hetifah espera que la nueva menpora pueda continuar los programas que Dito han sucedido.

«Si la importante Comisión X puede continuar los programas que han sido pioneros del ministro anterior, entonces también cosas nuevas, hay sostenibilidad», dijo Hetifah a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

«Esperemos que pueda continuar el programa anterior. Es del lado de la Comisión X, que está listo para trabajar con el nuevo ministro en quien el presidente confía en el que confía», continuó.

Además del nombre Raffi Ahmad, que se convirtió en una conversación, apareció otra figura que se predijo que ocuparía la posición de Menpora, a saber, la hija de Anetta Komarudin de Golkar Cadres.

Se sabe que la princesa Komarudin se desempeña como miembro de la Comisión XI a cargo de las finanzas, la banca y la planificación nacional del desarrollo, también miembro de la Agencia de Presupuesto del Parlamento Indonesio.

Al igual que Raffi Ahmad, la hija de Komarudin también está en Bogor, West Java, para que no puedan asistir a la ceremonia de inauguración con el presidente ayer.

Respondiendo a las noticias para convertirse en Menpora, la hija de Komarudin en realidad le pidió al público que lo esperara. No discutió ni justificó claramente la posibilidad de su nueva posición.

«Más tarde será clasificado por las noticias cuando la inauguración del verdadero ministro», dijo Potri a través del mensaje de WhatsApp.

Mientras tanto, hay cinco ministerios reorganizados por el presidente Prabowo Subianto. De los cinco ministros, cuatro de ellos han sido inaugurados directamente por el presidente Prabowo junto con el Ministro de Hajj y Umrah y sus representantes.

Purbaya Yudhi Sadewa fue nombrado Ministro de Finanzas

Mukhtarudin fue nombrado protección de los trabajadores migrantes indonesios

Ferry Juliántono fue nombrado Ministro de Cooperativas

Irfan Joseph fue nombrado ministro de Hajj y Umrah

Dahnil Anzar Simanjuntak fue nombrado Viceministro de Hajj y Umrah