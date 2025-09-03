No quiero tan rico como Raffi Ahmad

VIVA – La mayoría de la gente ve una figura Raffi Ahmad Como modelo a seguir y motivación para trabajar duro, ni siquiera unos pocos que anhelen tener una riqueza abundante como el esposo de Nagita Slavina.

Pero las diferentes cosas se sienten por Insomnio de Surya. Afirmó que no quería tener tanta riqueza como Raffi Ahmad. Como se sabe, Raffi Ahmad es ahora un empresario exitoso mientras trabaja como artista y es parte del gobierno. Sin embargo, aparentemente no fue tentador para un insomnio de Surya.

«No quiero tan rico como Raffi», dijo Surya Insomnia, citando a YouTube tiene creatividad, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Surya Insomnia afirmó estar muy agradecida por lo que tenía hoy. Como una persona que está activa en el entretenimiento, Surya Insomnia siempre recibe el pago cada mes de su trabajo. También admitió que su pago como artista era suficiente para satisfacer sus necesidades diarias.

Esto muestra que Surya Insomnia está muy agradecido por lo que tiene en la vida.

«Gue es suficiente gracias a Dios.

«En el pasado tenías dinero, por ejemplo, el día de pago de Radio 3-4 millones, suficiente. Ahora tu dinero está en cientos de millones, decenas de millones, suficiente», agregó.

Insomnio de Surya deseando si sus ingresos alcanzaron Rp25 mil millones en un mes. Según él, no muy diferente de su condición actual. Para Surya, no importa cuán importante sea la cantidad de ingresos gratitud porque puede satisfacer las necesidades.

«Después de obtener el 2025 m, ¿entonces qué? ¿Ves en tu cuenta, 25 m, entonces? Hay quienes quieren 50 m, jugados de nuevo. Ya hay ‘suficiente'», explicó Surya Insomnia.

Surya Insomnia argumenta que básicamente los humanos tienen rasgos que nunca se satisfarán, y mucho menos con respecto a la riqueza. Tampoco lo pagó, pero Surya presentó su gratitud que solo alimentar el ego.

«Debido al dinero, tendrás suficiente dinero si nos seguimos como humanos.

Para obtener información, la fuente de los ingresos de Surya Insomnia proviene de las transmisiones de radio en los primeros días de su carrera, y ahora está aumentando de los radiodifusores de radio, programas de televisión, trabajos secundarios como el respaldo y la publicidad, así como los ingresos de los eventos de tiro, en su mayoría administrados por su esposa. Además, el nombre de Surya Insomnia ahora es cada vez más famoso, por lo que hay muchas ofertas de trabajo que ingresan.