No quiero ser etiquetado como un ministro incompetente

Jacarta – Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa enfatizó que el gobierno continuará manteniendo los límites déficit Presupuesto estatal (Apbn) Un máximo del 3 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Se negó a abrir la posibilidad de aliviar el límite, a pesar de que muchos otros países violaron reglas similares.

Purbaya dijo que una de las razones por las que el impulso aumenta el límite de déficit provino de la solicitud de varios jefes regionales que querían los salarios de los funcionarios estatales (ASN) en las regiones que el gobierno central soportaba directamente.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Sin embargo, enfatizó que esto era imposible de hacer sin exceder el umbral de déficit del 3 por ciento.

«Entonces, si se me pregunta ahora, definitivamente no puedo hacerlo, a menos que alcance una relación de déficit a PIB por encima del 3 por ciento. Pero entonces habrá ruido» Indonesia no lo necesita «, aunque Estados Unidos sea así. Me designaron como un ministro incompetente. Así que yo (lo haré) cuidando eso», dijo Purbaya en su oficina, Central Jakarta, citada el miércoles 8 de octubre de 2025.

El Ministro de Finanzas aseguró que se centraría en mantener la disciplina fiscal mientras optimiza el gasto y los ingresos estatales.

También está comprometido a acelerar la implementación de proyectos de desarrollo y eliminar obstáculos burocráticos que interrumpen el clima comercial.

«Actualmente estamos creando un equipo de aceleración del programa de desarrollo, habrá uno de ellos allí embotellamiento. Recibiré quejas de todos, gente de negocios, tendré reuniones un día desde la mañana hasta la noche. «Decidir los casos uno por uno, debería haber 6-7 casos al día», dijo.

La cuestión de la posibilidad de aliviar el límite de déficit de APBN surgió después de la ley revisada de finanzas estatales (RUU) se incluyó en la lista del Programa de Legislación Nacional 2026 (Prolegnos).

Sin embargo, Purbaya desestimó la noticia y enfatizó que el gobierno no cambiaría las reglas de disciplina fiscal existentes.

«¿Debes pensar que quiero violar el 3 por ciento? No», dijo.

Con esta declaración, Purbaya enfatizó su compromiso de mantener la credibilidad fiscal de Indonesia en medio de la creciente presión sobre el gasto estatal y la creciente demanda regional.

tvoneNews/Abdul Gani Siregar

