No quiero que titularan la amnistía de impuestos, Purbaya no está dispuesto a ser DikiBulin

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa afirmó que su partido no quería retener más amnistía fiscal La amnistía fiscal de alias, que anteriormente había sido llevada a cabo dos veces por el gobierno.

Leer también: Purbaya se siente mentida a la Dirección General de Impuestos sobre Coretax, como este dijo



Tampoco estuvo de acuerdo con el re-rolling de la discusión planificada del borrador de la ley de la amnistía fiscal (amnistía fiscal de la ley), aunque el proyecto de ley había estado en la larga lista del Programa de Legislación Nacional 2025-2029 (PROLEGNAS).

«Todos los años emitamos una amnistía fiscal. Este es el segundo, ¿verdad? Todo será el mensaje más tarde, solo Kibulin, esperaremos la amnistía fiscal, el blanqueamiento está ahí. Eso no está permitido», dijo Purbaya en la Oficina del Ministerio de Finanzas, Jakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Leer también: El rupias se fortaleció a pesar de que el mercado respondió negativamente a la financiación de RP 200 billones a los bancos





Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Insiste en que cuando el impuesto de amnistía se realice una y otra vez, afectará credibilidad El programa en sí está al mismo tiempo que empuja el cumplimiento del contribuyente Otros que ya son obedientes para pagar impuestos.

Leer también: Los participantes del mercado recuerdan el riesgo de Purbaya de ‘Springs’ RP. 200 billones en condiciones actuales



«Mi opinión, si amnistía muchas veces, ¿cuál es la credibilidad? Da señales a los contribuyentes que pueden violar, porque más tarde en el futuro habrá más amnistía. Aproximadamente», dijo.

Por lo tanto, en lugar de retener el programa de amnistía fiscal por tercera vez solo para incluir el Pengemplang fiscal En el sistema, Purbaya prefiere fortalecer la supervisión y fomentar el cumplimiento de los contribuyentes a través de la facilidad de administración.

Porque según él, el programa de perdón repetidamente solo hará que los contribuyentes tengan una gran oportunidad para sumergir los impuestos.

«Para eso, optimizamos todas las regulaciones existentes, para que podamos minimizar la malversación de impuestos», dijo Purbaya.

«Entonces debería ser suficiente (amnistía fiscal), para que podamos avanzar en la economía con una relación impositiva constante, por ejemplo, mi impuesto crece, por lo que puedo ser más. Así que nos enfocamos allí primero», dijo.