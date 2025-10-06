No quiero que los niños vean en el hermano -in -laoh is Death, Hanung Bramantyo vuelve a la película Children of Heaven Again

Yakarta, Viva – Director, Hanung Bramantyo está cubierto de nueva felicidad y desafíos. Coincidiendo con su cumpleaños, Hanung anunció un proyecto película Ambicioso con MD Pictures: un remake de la legendaria película iraní, Children of Heaven. Esta es una oportunidad de oro para que Hanung presente obras que todos los miembros de la familia pueden disfrutar.

«Gracias, todos amigos, amigos, amigos de los medios, familia extendida de MD Pictures, Sr. Manoj, todos. Gracias, eso es infinito porque para mí este también es un día especial, para coincidir con mi cumpleaños», dijo Hanung, en su declaración, citado el lunes 6 de octubre de 2025. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Expresó su anhelo de poder ver su película con niños.

«Sí, cuando mi hijo quiere ver ‘Ipar es la muerte’, es imposible», bromeó.

La idea de remake de Children of Heaven comenzó con una oferta impactante de Manoj Punjabi, CEO de MD Pictures.

«¿Quieres hacer una película sobre Eid?» preguntó Manoj. Hanung estaba nervioso, imaginando una película ordinaria de Lebaran. Sin embargo, Manoj lo enderezó, «La película iraní, señor».

La película en cuestión es The Children of Heaven, una obra que es tan memorable que se convierte en un material de conferencia de Hanung en el Instituto de Arte de Yakarta (IKJ) para cursos de predicación realistas. Hanung admitió que aceptar esta oferta no estaba exento de carga.

«Realmente soy una de las cargas divertidas y muy grandes», dijo.

Era muy consciente del desafío de presentar películas de estilo neorrealismo, que eran muy similares al documental, en el medio de la industria cinematográfica comercial dominante de Indonesia.

«Si bien sabemos que las películas indonesias rara vez pueden mostrar, eh, qué, formato de película, fórmula es muy realista, incluso llamado neorrealismo», explicó Hanung.

La conmoción de Hanung alcanzó su punto máximo cuando Manoj Punjabi, conocido como «el rey de las películas comerciales indonesias», en realidad se atrevió a correr este gran riesgo.

«No está mal, señor?» Hanung preguntó en un tono sorprendido.

«No, estoy muy seguro de que esta será una taquilla», dijo Manoj.

Hanung también espera: «Amin, Amin, Amin. Si es posible, películas como esta pueden ser una taquilla, por supuesto, cambiará la cara de las películas indonesias».