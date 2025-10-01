No queriendo perder, Agus Suparmanto también una lista de los resultados del Congreso al Ministerio de Derecho

Yakarta, Viva – Gestión del Partido de Desarrollo Unido (PPP) campamento Agus Suparmanto venir Ministerio de Derecho (Kemenkum) El miércoles 1 de octubre de 2025. El objetivo es enviar los resultados Muktamar X PPP ganó a Agus Suparmanto.

El archivo de los resultados del Congreso X fue presentado por el Secretario General de PPP Kubu Agus, Yisin Maimoen alias Gus Yasin, junto con el ex presidente del PPP, Romahurmuziy.

«Hoy, registramos los resultados de Mukhtamar X PPP, hay siete archivos que presentamos. Gracias a Dios, todo está completo», dijo Yasin.



Declaración de Agus Suparmanto Maju Caketum PPP Foto : Antara / Fiananda Sjofjan Rassat

Taj Yasin explicó que el archivo enviado contenía una carta de solicitud de ratificación de los artículos de asociación/estatutos (AD/ART) y SK.

Además, hay una lista de asistencia, fotos, actas de la reunión de formación y konsideran como resultado de la documentación del Congreso X, a una carta del tribunal del partido.

«Lo que acabamos de registrar es solo el presidente general y el secretario general», dijo Taj Yasin.

Por otro lado, el campamento de Agus Suparmanto había enviado un mensajero para invitar al campamento de Mardiono a unirse a sus filas.

Lo que está claro es que queremos que se una a nosotros en la gerencia, en el Partido de Desarrollo Unido para dar la bienvenida a las próximas elecciones, nos damos cuenta de que PPP debe ingresar al Parlamento es importante «, dijo Taj Yasin.

Sin embargo, aún esperará una respuesta del campamento de Mardiono con respecto a los mensajeros enviados desde la fortaleza de Agus Suparmanto.

«Hemos transmitido al Sr. Mardiono, nuestros delegados han estado yendo allí, sí, estamos esperando la respuesta. Espere la respuesta a la que quiere unirse a la administración o seguir siendo un cuadro de fiesta, por favor», dijo.