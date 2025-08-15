¡No queremos ser la vaca lechera de otra nación!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto afirmó que Indonesia ya no querría ser vacas lecheras Para otras naciones.

Leer también: PRABOWO: ¡No debería haber personas que tomamos prestada dinero a los prestamistas!



PRABOWO transmitió esto en el borrador de la sesión del presupuesto estatal (Bill APBN) 2026 en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

«Ya no queremos ser una carne de res de otras naciones», dijo Prabowo en su discurso.

Leer también: Prabowo enfatizó que Indonesia sigue siendo un país sin bloqueo: no queremos la guerra



Prabowo luego planteó los resultados de la investigación de la Universidad de Oxford que muestra que cuando los holandeses ocupan Indonesia, su producto interno bruto (PIB) per cápita se encontraba entre los más altos del mundo.

Reclamos de Prabowo, riqueza Y los recursos naturales de Indonesia son el factor principal para aumentar el PIB.

Leer también: Prabowo Promesa de erradicar el ‘tiburón de préstamo’ a través de los Kopdes rojos y blancos, el objetivo de la economía de la aldea Bangkit



«Es decir, cualquiera que controle la riqueza de Indonesia tendrá un PIB per cápita muy alto, incluso puede ingresar a los tres o cuatro primeros del mundo. Ese es nuestro objetivo», dijo.

Además, Prabowo también enfatizó que el gobierno continuará comprometido con controlar, controlar y administrar toda la riqueza del pueblo indonesio.

Una forma de decir que Prabowo es modernizar el sistema de defensa, capacitando a la industria estratégica nacional para mejorar el bienestar de los soldados.