¡No puedo imaginar lo hilarante! La película es una transmisión de elementos en los cines, director de todos los jugadores cómicos.

Yakarta, Viva – El mundo del cine de Indonesia está listo para dar la bienvenida al último trabajo de comedia colorido y emocional titulado ‘So Tuh Goods’, la primera producción de las imágenes de la casa de producción cómica.

Película Esto fue dirigido al mismo tiempo producido por Kemal Palevi. La película se convierte en el elemento presenta una comedia cosquilleo, envuelta con un conmovedor conflicto familiar, así como un cálido romance que toca el corazón. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

La película presenta a las famosas celebridades de los comediantes y actores stand up, como Oki Rengga, Dicky DifieSteven Wongso, Arafat Rianti, Ge Pamungkas, Arief Didu, Fico Fachriza, Ence Bagus, Nurul Arifin, Beby Tsabina. Este escenario cinematográfico fue escrito por David Nurbianto, conocido por su distintivo estilo de pie.

Entonces los bienes cuentan la historia de Bonar (Oki Rengga), Awang (Dicky Difie) y Wongso (Steven Wongso). Tres jóvenes desempleados que realmente encontraron un trabajo único como manejador de lluvia. La profesión que inicialmente dudaban resultó ser la puerta para cambiar en la vida de los tres.

«Esta película tiene un humor que realmente tiene éxito. No solo para la risa, sino que también nos recuerda a eventos absurdos que a menudo ocurren a nuestro alrededor. Estoy seguro de que la audiencia se sentirá cerca de la historia», dijo Oki Rengga en su declaración, citado el jueves 18 de septiembre de 2025.

«Lo que lo hace diferente, en esta película no nos fortalece.

La película es un elemento, se puede ver en los cines a partir del jueves 18 de septiembre de 2025.

El entusiasmo de la audiencia ha comenzado a sentirse a través de varios eventos de observación juntos (Nobar) en varias ciudades, incluidos Yakarta, Makassar y Medan, que siempre están llenos de espectadores. La presencia de los jugadores para saludar a la audiencia se suma directamente a la emoción de la atmósfera.

Bueno, si esta película llega a 1 millón de espectadores, hay un premio UMRAH para 5 ganadores, que partirán con el elenco de la película para que los bienes. El método:

Siga la cuenta oficial @jadituhbarangfilm y @comic.pictures en Tiktok e Instagram. Cree un video creativo sobre la experiencia de ver películas para los elementos, cargado en Instagram y Tiktok, luego etiquete la cuenta oficial @jadituhbarangfilm @comic.pictures en Tiktok e Instagram. Use el #jadituhbarang #komikpictures #umrohjtb hashtag.