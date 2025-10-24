No puedo imaginar cómo se siente su padre ahora.

Jacarta – Cantante raisa solicitó oficialmente el divorcio contra su marido, Hamish Daud al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Según información del portavoz del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Abid presentó la demanda contra Raisa el miércoles 22 de octubre de 2025.

Tras la noticia de la demanda de divorcio presentada por Raisa Andriana, el público volvió a recordar el momento de su boda en 2017. En ese momento, el matrimonio de Raisa y Hamish Daud fue el matrimonio que más llamó la atención del público. Incluso en las redes sociales apareció el hashtag National Heartbreak porque Raisa estaba casada con Hamish Daud, y viceversa.

No fue solo el momento de su boda el que volvió a ser el centro de atención del público, sino que la procesión que precedió a la boda de Raisa y Hamish en 2017 también fue destacada nuevamente por los usuarios de las redes sociales. Uno de los momentos que volvió a llamar la atención del público fue durante la procesión del recitado.

En ese momento, Raisa realizó una procesión sungkem hacia su padre y su madre, Allan N. Rachman y Ria Mariaty. En ese momento, Allan le dio un consejo a su amada hija, lo que llenó de lágrimas de emoción a Raisa y su familia.

En ese momento, Allan llamó a Raisa la joya de su corazón. Esperaba que su hija siempre recibiera amor en cada paso de la construcción de un hogar con Hamish.

«Muchos aquí saben que llamo a mi hijo la joya de mi corazón. Padre y madre me dijeron que acompañara tus pasos con amor», dijo Allan.

No solo eso, Allan también le pidió a la princesa, quien en ese momento se convertiría en esposa y madre, que acompañara siempre a Hamish y le diera amor a su futuro esposo e hijos.

«En el futuro, acompaña a tu marido con amor, cuida a los hijos de Yaya en el futuro con amor», dijo Allan.

De repente, el videoclip subido por la cuenta de TikTok @skyocean fue inmediatamente comentado por los internautas. No pocos imaginaron cómo se sentiría el padre de Raisa cuando supiera que su hija se iba a divorciar de Hamish.

«El padre debe estar realmente desconsolado, su amada hija es así y su esposa también está sobreviviendo, sí, espíritu», dijo un internauta.

«Cuando me duché, lloré mucho cuando vi al padre de la hermana Yaya, Mona. Aunque la familia de Raisa es una familia muy cálida, no puedo imaginar los sentimientos de su padre y su madre», dijo otro.