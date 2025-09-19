No puedo imaginar a Ashanty, hay una herencia en forma de montaña

DePok, Viva – número Ceniza Más tarde regresó al centro de atención, no por la música o su vida doméstica con Anang Hermansyah, sino por la historia de la disputa de la tierra que enfrentaba.

La tierra en cuestión está en el área de Cinangka, DePok, con un área de miles de metros. Pero lo que hace que el público sea cada vez más boquiabierto, resulta que la tierra de la herencia de la familia de Ashanty no está solo en DePok, sino también en el área de Cijeruk, Bogor, en forma de tierra de montaña. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Land in DePok ahora es una disputa después de que surgieron dos certificados de propiedad. El problema es más complicado cuando otras partes que afirman ser propietarios legítimos venden la tierra a los desarrolladores de viviendas. De hecho, la familia Ashanty ha preparado un plan noble en la tierra.

«Al principio estábamos aquí para hacer una base y arriba con mamá queriendo hacer para sus hijos, casas pequeñas», dijo Ashanty, en el lugar.

A pesar de enfrentar problemas, Ashanty insistió en que no se rendiría.

«Sí, debe estar furioso, solo el nombre de la vida debe ser un problema. Solo cómo respondemos, cómo enfrentamos, eso es lo más importante. Y continuaré luchando por nuestros derechos», dijo.

Sorprendentemente, Ashanty dijo que su padre no solo compró grandes tierras en DePok, sino también en áreas montañosas.

«Además, este es un heredero de Papa y la gente aquí en realidad conoce a mi padre que compró tierras aquí bastante aquí. Y en el pasado había algo liberado si no me equivoqué en el área de Cijeruk, ¿eh? Así que estábamos allí.

Esta declaración de repente se sumó a la impresión de que las reliquias de la familia de Ashanty eran realmente extraordinariamente grandes. No solo una trama de Tanah Datar para la vivienda, sino que incluso la tierra montañosa ha sido propiedad de la familia extendida de la hermosa artista.

Ahora, las disputas de tierras en DePok todavía están en la lucha. Ashanty incluso evaluó que el desarrollador no mostró buenas intenciones.

«Me había conocido, así que lo conocí, sí, esto está buscando la mejor solución. Bueno, qué es, el punto es que este es nuestro derecho y ya lo sabes, pero aún así construyes en mi opinión que no tienes buenas intenciones», dijo.

Con una pérdida potencial que puede llegar a miles de millones de rupias, Ashanty aseguró que lucharía por todos sus derechos. Para él, la herencia del padre no es solo un valor económico, sino también parte de la historia familiar.