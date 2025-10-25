No puedes sentirte inteligente solo

Jacarta – Hasan Nasbi destacando el estilo comunicativo del Ministro de Hacienda Antiguo quien se considera que insulta con demasiada frecuencia a otros funcionarios. Recordó que el gobierno no puede trabajar sin una cooperación sólida.

El ex jefe de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno (Bakom), ex PCO, Hasan Nasbi, habló sobre el estilo de comunicación. Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa, quien a menudo empuja a otros funcionarios.

Según él, el estilo de comunicación franco de Purbaya logró atraer la atención del público y aligerar la atmósfera. Sin embargo, advirtió que a largo plazo, tal enfoque podría provocar el caos.

Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Si electrocutas a la gente todos los días, habrá un efecto contraproducente durante mucho tiempo porque todo el mundo ha sido electrocutado así, y aquellos que son electrocutados probablemente se defenderán más tarde», dijo Hasan Nasbi a través de su YouTube personal, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

Dio un ejemplo del debate entre Purbaya y el Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadipodría ser el comienzo de tensiones que muestren la falta de unidad del gobierno ante los ojos de la opinión pública. Según él, condiciones como ésta podrían en realidad erosionar la confianza pública en la solidez del gobierno.

«En este momento el gobernador de Java Occidental está contraatacando, más tarde qué gobernador contraatacará y luego me temo que qué ministro también contraatacará. Así que delante del público se verá que el gobierno no es sólido», dijo.

«Este gobierno no puede ser inteligente por sí solo. Esto es cooperación, este gobierno es como un ejército de hormigas a las que se les da comida pero se les ponen obstáculos. Eso es difícil para ellas. Pero están trabajando juntos», continuó Hasan.

Explicó que si hay uno o dos funcionarios que se sienten más inteligentes y actúan solos, entonces la gran labor del gobierno podría fracasar. «Así que este gobierno es un trabajo de equipo, no el trabajo de un superhéroe», subrayó Hasan.

Hasan también se refirió al mensaje del presidente Prabowo Subianto, que a menudo le recuerda la importancia de la unidad en el trabajo. «Este gobierno es como un equipo y todos son igualmente importantes», afirmó Hasan, imitando el mensaje de Prabowo.

Según él, el principio de una cooperación fuerte es la base para que el gobierno pueda funcionar eficazmente y pueda traer «grandes alimentos» o resultados reales de trabajo a la comunidad.