No puedes renunciar a una promesa







El gobierno no tiene más remedio que intervenir con un paquete de ayuda inmediato y considerable y, tarde o temprano, una exención de préstamos. Agricultores Están mirando la angustia a nivel de supervivencia después de que la lluvia masiva arrastró las franjas de los cultivos en grandes partes de Maharashtra. El alivio inmediato brindará a los agricultores apoyo en efectivo por ahora para mantenerlos a flote, y una exención de préstamos ayudará a proteger la fraternidad de ser calificadas como morosos.

La mayoría de los agricultores sobreviven con préstamos de cultivos estacionales de instituciones financieras. Estos préstamos se pagan después de la cosecha. Pero, con los cultivos dañados debido a las fuertes lluvias, el reembolso se ha vuelto imposible.

Si bien el gobierno ha detenido temporalmente la recuperación, no se puede estirar durante años o para siempre, a menos que el gobierno le pida a los bancos que reestructurar préstamos o diferir la recuperación por un período más largo.

Los agricultores pronto tendrán que comenzar el reembolso del crédito o ser etiquetados como morosos. Esto significa que las puertas a préstamos frescos estarán cerrados. En ese caso, muchos agricultores no podrán comprar semillas, fertilizantes y pesticidas para la próxima cosecha.

En tal situación, no habrá siembra, ni cosecha ni ingresos. La fraternidad agrícola, que ya se tambalea bajo una crisis, será empujada a más deudas y problemas más profundos.

Esto indica claramente que los agricultores necesitan un alivio inmediato para que puedan volver a ponerse de pie. Una exención de préstamo se ha convertido en una necesidad de supervivencia por dos razones: una, como la lluvia ha eliminado los cultivos y dos, porque el fallo Alianza Mahayuti (BJP, Shiv Sena liderado por Eknath Shinde y NCP con cabezal de Ajit Pawar) prometieron durante la campaña de la Asamblea de 2024 para eliminar todos los libros de préstamos de los agricultores.

Más de ocho meses después de ser votado al poder, la alianza hasta ahora ha arrastrado los pies al implementar la exención de préstamos. El primer ministro Devendra Fadnavis y sus diputados Shinde y Pawar siguen reiterando que no han olvidado su promesa y que la exención ocurrirá en el momento apropiado, lo que hasta ahora no parece haber llegado.

Idealmente, en la crisis actual de ‘sequía húmeda’, una exención de préstamos como se prometió es el momento adecuado.

Pero muchos expertos opinan que una exención de préstamos puede no ofrecer un alivio inmediato. En realidad, beneficia a los bancos más que a los agricultores. El dinero de la exención va directamente a los prestamistas, ayudando instituciones financieras para recuperar las cuotas.

Esto no resuelve el problema subyacente de la angustia agrícola, ya que no pone capital nuevo en manos de los agricultores, que necesitan desesperadamente dinero para la próxima cosecha (sembrada en invierno y cosechada durante marzo y abril. Sin esto, el ciclo de angustia continuará.

Otro desafío es la imprevisibilidad del clima. Debido al cambio climático, los hechizos de monzón retrasados ​​o excesivos o secos han hecho que la agricultura sea extremadamente arriesgada.

Las estadísticas sobre los cultivos dañados en los últimos años son evidencia del hecho. Según los registros del gobierno estatal, en los últimos nueve años, 519 lakh hectáreas de tierras de cultivo en todo el estado han sido dañadas debido a la lluvia no estacional.

Recientemente, durante su visita a las áreas afectadas por las inundaciones de Marathwada y Solapur, Fadnavis también admitió que el cambio climático estaba afectando al sector agrícola.

La exención de préstamos no es nueva para la política india. En 2008, el Gobierno de UPA anunció un esquema de exención de préstamos a nivel nacional, que, según los informes, benefició a 70 lakh de agricultores de Maharashtra.

Unos años más tarde, en 2017, el entonces CM Fadnavis lanzó una exención de R34,000 millones de rupias. El objetivo era rescatar a los 67 lakh de los agricultores de la deuda. Dos años y medio después, en 2020, Uddhav Thackeray, quien era CM entonces, lo siguió con otra exención de préstamos.

El científico agrícola S Swaminathan advirtió: «Si la agricultura sale mal, nada más tendrá la oportunidad de ir bien». La advertencia destaca claramente que los agricultores necesitan apoyo financiero, reformas de políticas y acceso a recursos.

Por otro lado, un paquete financiero considerable bien planificado podría marcar una verdadera diferencia. El apoyo directo a los agricultores se asegurará de que la fraternidad obtenga asistencia inmediata para recuperar el terreno perdido y hacer un intento de regreso de la crisis actual.

Si el gobierno No cumple con el requisito básico, uno debe estar preparado para enfrentar consecuencias como el aumento de la deuda, el costo de los productos esenciales y los precios de las verduras, lo que a su vez aumentará los niveles de inflación.

La falta de disponibilidad de suficiente apoyo puede obligar a algunos agricultores a migrar a las ciudades, lo que puede provocar disturbios sociales.

El costo humano es marcado. No todos, pero los suicidios de muchos agricultores están vinculados a las dificultades financieras. El último informe de la National Crime Records Bureau (NCRB) menciona que en 2023, 10786 agricultores y trabajadores agrícolas

Tomó su propia vida. Maharashtra representó la mayor participación, con casi 39 de estas trágicas muertes.

En 2025, 767 agricultores se quitaron la vida en MaharashtraDestacando una crisis de profundización en el sector agrícola.

Consciente de la gravedad, el jueves, en su discurso de rally de Dussehra, Shinde prometió a los agricultores a todos los posibles ayudas del gobierno y su partido para sacar a la comunidad de la crisis. Además de las garantías, Shinde incluso suplicó a los agricultores que no tomaran medidas extremas.

Por ahora, como alivio provisional, los agricultores reciben Rs 10,000 efectivo junto con 10 kg de arroz y 10 kg de trigo. Pero lo que los agricultores necesitan no es un alivio interino, sino un alivio considerable y rápido para que puedan sobrevivir hoy, y Paquetes de exención de préstamos para ayudarlos a reconstruir. En su ausencia, la misma trampa de deuda continuará y no cambiará nada en la vida de los agricultores.

