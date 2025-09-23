Nueva York, Viva – Gobierno Estados Unidos de América (Nosotros) dirigido por el presidente Donald Triunfo limitar el movimiento de diplomáticos y delegados Irán Mientras visita Nueva York para asistir Asamblea General de la ONU (UNGA) 80 anual durante el noveno período y terminó el 30 de septiembre de 2025.

Se prohíbe a los diplomáticos iraníes acceder a tiendas mayoristas como Costco y comprar productos de lujo mientras están en los Estados Unidos, según el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott.

Funcionarios iraníes que visitaron Nueva York para asistir a la sesión general PBB El anual es limitado «solo en áreas que realmente son necesarias para transitar hacia y desde el distrito de la sede de la ONU para llevar a cabo sus deberes oficiales en las Naciones Unidas», dijo Pigott en un comunicado el lunes. El gobierno de los Estados Unidos había limitado previamente el movimiento de la delegación iraní, informó CNN International.



Delegación diplomática iraní en la sesión anual de la ONU (UNGA) en Nueva York EE. UU.

En una notificación publicada en el Registro Federal, el Departamento de Asuntos Exteriores declaró que los funcionarios iraníes, incluidos los colocados en la misión iraní en Nueva York, tuvieron que obtener la aprobación para convertirse en miembros y comprar productos «en tiendas mayoristas en los Estados Unidos, incluidos, entre otros, Costco, Sam’s Club o BJ’s Wholesale Club».

También tienen que obtener permiso para comprar «artículos de lujo» por valor de más de $ 1,000, incluidos relojes, ropa de cuero y seda, plumas, joyas, perfumes, productos electrónicos y alcohol, y autos por valor de más de $ 60,000.

Muchos productos disponibles en los EE. UU. No están disponibles en Irán, que están bajo las sanciones paralizantes.

«No dejaremos que el régimen iraní deje que el líder laite de la élite esté en Nueva York, mientras que el pueblo iraní lleva la pobreza, la infraestructura colapsada y la grave falta de agua y electricidad», dijo Pigott.

Este paso se tomó en medio de la creciente tensión entre Washington y Teherán, especialmente relacionado con los programas nucleares de Irán y su apoyo a los grupos militantes en el Medio Oriente.

La limitación de los viajes de delegación extranjera en los Estados Unidos es la autoridad del gobierno federal, especialmente cuando asisten a foros internacionales como la UNGA.

Además de limitar el movimiento de la delegación iraní, el gobierno de Trump también bloqueó una visa para los funcionarios de la Autoridad Palestina, incluido el presidente Mahmoud Abbas, y no pudieron asistir a la conferencia de dos países el lunes.

Se espera que el presidente iraní Masoud Pezishkian lidere la delegación iraní que se fue a Nueva York para asistir a la reunión anual. Esta reunión tuvo lugar en medio de la amenaza de replicación de todas las sanciones de la ONU que fueron revocadas en función del acuerdo nuclear de Irán.

«La seguridad del pueblo estadounidense es siempre nuestra prioridad, y Estados Unidos no permitirá que el régimen iraní use la Asamblea General de la ONU como una razón para viajar libremente en Nueva York para promover su agenda terrorista», dijo Pigott.

«Al evitar que los funcionarios del régimen iraní utilicen el viaje diplomático a las Naciones Unidas como un medio para obtener artículos que no están disponibles para el público iraní, enviamos un mensaje claro: cuando Estados Unidos expresó su apoyo al pueblo iraní, realmente», continuó.

«La acción de hoy confirma el compromiso firme de los Estados Unidos para apoyar al pueblo iraní en sus esfuerzos por exigir la responsabilidad del régimen y la mejor vida».