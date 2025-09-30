No puedes decir palabras como esa







Alguien en mi edificio de 38 pisos no devuelve el carro donde pertenece. Dos carros generalmente están estacionados en el lobby para personas con equipaje o pesado becar. Alguno inquilinos Simplemente abandone el carrito en algún lugar de su piso después de su uso. Otros lo pusieron en el ascensor, esperando que cada vez que llegue a la planta baja, alguien lo expulse. Algunas personas concienzudas lo llevan al vestíbulo, incluso si eso significa viajar 38 pisos nuevamente.

El carro sin retorcerse es la segunda conversación más turbulenta en el grupo de chat de WhatsApp del edificio, que viene justo después, ¿por qué hay tantas cucarachas? Por lo general, soy un observador interesado, pero hace unos días me conmovieron para responder cuando un inquilino publicó una foto del carro estacionado dentro del ascensor, y el mensaje: otro assh egoísta*LE simplemente deja el carro para los demás.

Publiqué un comentario: realmente siento que no importa cuáles sean las quejas y quejas, o cuán fuertes sean los sentimientos, hay algún valor en ser civil. Palabras como Assh*LE no pertenecen a un chat como este.

Hubo una reacción de latigazo cervical al que le dijeron que no lo jurar que. En civil, sonriendo TailandiaDonde vivo, no escuchará mucha escatología, pero para los expatriados de habla inglesa, a que se les pida que se comunique sin jurar es una violación de una libertad fundamental. Con las palabras de repente en el centro de atención, comencé a prestar atención a las referencias casuales a heces, genitales y otras partes privadas en la conversación diaria.

Advertencia justa: el resto de esta columna puede estar salpicada de palabras que se vuelven. Por respeto, escribiré mal escríbetes a los realmente asquerosos. Si escribo FCUK, no se desconecte. O ofendido.

Un querido favorito es la mierda, una navaja suiza de una palabra de cuatro letras que puede representar por cualquier otra palabra que elija.

Si eres el jefe, eres una gran mierda. Si eres una celebridad, eres una mierda caliente.

Sé auténtico, genuino y serás la verdadera mierda. Si te preocupas por alguien, te importa una mierda. Sé un unicornio, y dirán que estás haciendo una mierda de nivel siguiente.

¿Has visto mi mierda en cualquier lugar? ¿Se entenderá correctamente como dónde dejé mis cosas?

Si las cosas no se ven bien, es un espectáculo de mierda. Si es terrible, es una tormenta de mierda. Si llaman a la policía, entonces la mierda ha golpeado al fanático.

El mundo jura, y las palabras siempre son íntimas y crudas. Esperaría que India lidere, como lo hace en cualquier otra esfera. Somos el país que ha hecho una ciencia al contaminar a madres y hermanas cuando lo juro. Sin embargo, al igual que la mierda en inglés, las variantes Ma-Bahen de la India son ofensivas, indican una escalada de emociones y pueden conducir a guerra. Por supuesto, eso es lo que los hace útiles.

En julio, encontré una disertación académica sobre palabras sucias utilizadas en chit-chat, llamada vulgaridad en el discurso en línea en torno al mundo de habla inglesa. Los autores analizaron 20 países de habla inglesa, incluido un ‘círculo interno’ (por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Australia) y ‘Círculo exterior’ (India, Nigeria, Singapur). Etiquetaron una palabra tan vulgar si tuviera variantes más aceptables. Por ejemplo, FCUK tiene alternativas como dormir con alguien o hacer el amor. Del mismo modo, palabras como Butt y Ass tienen más primos circunspectos como detrás y fondo. «Lenguaje vulgar», señalaron, «es el patio natural para desatar nuestra creatividad lingüística. Considere yuxtaposiciones coloridas como Dcikhead».

El estudio analizó más de 1,7 mil millones de palabras de lenguaje en línea, identificando 597 formas diferentes de palabras de jurisería, incluidas ortografías creativas como 4Rseholes y acrónimos como WTF. Los tres países vulgares principales de la lista fueron Estados Unidos, Reino Unido, Australia y, una sorpresa, Singapur. Estados Unidos es tres veces tan vulgar en línea como India, en inglés: las palabras vulgares constituían el 0.36 por ciento de todas las palabras de su conjunto de datos. La palabra más frecuente era FCUK, con una impresionante 201 variantes.

Entonces, ¿por qué incluso discutir la cultura Cuss? Porque la juramentación requiere ser entumecida con el significado real de una palabra. Una persona que dice, oye, estoy en un restaurante comiendo mierda en este momento, pero veré que pronto ha bloqueado lo que esa palabra representa en realidad, o de lo contrario habría barcado. Podemos lanzar palabras como mierda y mierda caliente solo porque hemos dejado de prestar atención a lo que realmente significan.

Como decir, te amo sin recordar lo que significa el amor cuando tu pareja dice que te amo.

Enseñé a un niño de 10 años con el síndrome de Asperger durante seis meses. Era inteligente hasta el punto de brillantez, pero cada tercera palabra que dijo era un FCUK. Le dije que, en mi humilde opinión, las personas que usaron solo una o dos palabras para todo lo que querían decir probablemente no eran muy inteligentes. Esto lo furioso, y aceptó pensar en alternativas a FCUK.

Al día siguiente, sin embargo, vino con las manos vacías. «Lo olvidé», me dijo descaradamente. «Estaba jugando a los videojuegos de todos los videojuegos».

«En ese caso», le dije. «Me gustaría que pases las próximas dos horas creando alternativas a esa palabra».

Me dio una sonrisa amplia, definitivamente diabólica. «No hay furries de buceo», dijo.

