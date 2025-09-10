No pudo calificar para la Copa Asiática, el presidente de PSSI, Erick Thohir, dijo que el equipo nacional indonesio Sub-23 perdió honorable

VIVA – Presidente de PSSI, Erick thohir mencionar Equipo nacional Indonesia U-23 perdió honorable ante Corea del Sur, aunque los resultados hicieron que Garuda Young no pudo calificar para la Copa Asiática.

Leer también: ¡Malo! El equipo nacional indonesio desciende en el ranking de FIFA, Malasia.



Equipo nacional indonesio Debe enterrar el sueño de aparecer en la Copa Asiática U-23 2026. Hope Garuda Muda desapareció después de perder por poco 0-1 ante Corea del Sur en el último partido del Grupo J en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, martes por la noche, 9 de septiembre de 2025.

El desastre para el equipo nacional indonesio fue creado por Hwang Doyun a través de su objetivo en el séptimo minuto. Estos resultados hacen que Indonesia termine como subcampeón grupal con cuatro puntos. Desafortunadamente, la incisión no fue suficiente para entregar a Garuda Muda para escapar a través de la mejor vía de segundo lugar.

Leer también: El equipo nacional indonesio U-23 no pudo calificar para la Copa Asiática, Gerald Vanenburg trajo a Shin Tae-yong



Escuadrón de cuidados Gerald Vanenburg En realidad, había abierto una gran oportunidad. Indonesia comenzó con una victoria aplastante de 5-0 sobre Macao. Sin embargo, el empate 0-0 contra Laos en el partido inaugural se convirtió en un obstáculo. La situación se estaba volviendo más pesada después de una delgada caída de Corea en el partido decisivo.

«Sí, el equipo ha trabajado duro. Anteriormente probando una formación 4-3-3, 3-5-2, intente nuevamente con otra formación. Y finalmente todavía perdió 1-0 ante Corea, un muy buen equipo», dijo Erick.

Leer también: El equipo nacional indonesio no pudo calificar para la Copa Asiática, Greg Nwokolo: ¡Aquí estamos, 5 pasos hacia adelante 10 pasos atrás!



Aun así, Erick no encubrió su decepción, especialmente cuando se tocó el fracaso contra Laos.

«Si vemos los resultados ayer, tal vez cuando solo somos oponentes de Laos, somos menos consistentes. Perdiendo ante Corea 1-0, por lo que no es bueno, pero sí, un buen equipo de Corea», dijo.

Con este resultado, Indonesia debe volver para posponer las ambiciones de aparecer en la Copa Asiática U-23. Mientras tanto, Corea del Sur caminó suavemente hacia las finales como grupo J.