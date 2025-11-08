No pudimos mostrar empatía hacia la víctima

Jacarta – Creador de contenido, juez nessie nuevamente expresó sus disculpas respecto a la foto Junko Furuta que utilizó en contenido de video de colaboración con NCT Dream. Como se sabe, Nessie Judge recibió fuertes críticas por utilizar la fotografía de Junko Furuta como decoración en la pared donde fue tomado el video.

El público, especialmente el de Japón, está ocupado criticando las acciones de Nessie Judge, quien se considera que no siente empatía por la familia de Junko Furuta. Como se sabe, Junko Furuta fue víctima del secuestro, violación, tortura y asesinato más cruel ocurrido en 1988 en Japón.

En su video de disculpa, se vio a Nessie Judge, vestida completamente de negro, inclinándose 45 grados en señal de su más profundo arrepentimiento.

«Hola a todos, soy Nessie y he escrito lo que quiero decir para que no se pierda nada importante», dijo en un vídeo titulado ‘Mi sincera disculpa’ subido el viernes 7 de noviembre de 2025.

En su declaración, Nessie reveló que se tomó un tiempo para reflexionar sobre sus acciones anteriores. Dijo que el impacto del incidente ocurrido hace algún tiempo fue muy grande.

«Me tomé el tiempo para reflexionar y comprender verdaderamente el impacto de este incidente. Me doy cuenta de que mi disculpa anterior no ha apaciguado ni representado completamente el dolor causado», dijo.

En su video de disculpa, Nessie admitió que lamentaba mucho usar fotos de víctimas reales del caso del crimen más horrible ocurrido en Japón en 1988 como decoración de pared en su video de colaboración con NCT Dream. Se dio cuenta de que sus acciones estaban mal y no podían justificarse.

«Me gustaría pedir disculpas sinceramente por lo que apareció en mi vídeo reciente, y también por mi respuesta posterior. Recientemente subí un vídeo con un fondo que muestra fotos de víctimas reales de un caso de crimen horrible en 1988 en Japón. Este error ha herido a muchas personas, y ninguna razón puede justificarlo», dijo.

Nessie también explicó que lo sucedido fue culpa suya por no supervisar el proceso de producción del video.