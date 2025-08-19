No presentes en momentos cruciales, Ridwan Kamil y Lisa renunciaron a esperar los resultados de la prueba de ADN

Yakarta, Viva – nuevo capítulo Tes ADN quien arrastró el nombre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil (RK) y celebridades Lisa MarianaFinalmente llegó al punto de determinación. Hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional anunciará resultados El ADN RK, Lisa y su hijo con las iniciales ca.

Sin embargo, el público se sorprendió porque se confirmó que el momento crucial tenía lugar sin la presencia de dos personajes principales. Jhonboy Nababan como abogado de Lisa dijo que su cliente decidió no venir.

«Lisa no estaba presente, solo el abogado», dijo.

Mientras que RK, según su abogado musulmán Jaya Butarbutar, está ocupado con una agenda profesional que no puede ser abandonada. Entonces, tampoco vino.

«Pak RK está completando asuntos profesionales que no se pueden abandonar. Desde el principio, el RK ha convertido a nuestro abogado», dijo Muslim.

Anteriormente informó, los resultados de la prueba de ADN, el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil (RK) y la celebridad Lisa Mariana, que se convirtió en el centro de atención pública, se dijo que estaría el miércoles 20 de agosto de 2025. Esto fue revelado por Karo Labdokkes Pusdokkes Polri, Brigadier General Sumy Purwanti.

Ridwan Kamil después de someterse a una prueba de ADN en la Policía de Investigación Criminal

Para tener en cuenta, Kang Emil pulió el modelo de la revista para adultos por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.