No por la manifestación, esta es la condición de los profesores de UPI que han perdido una semana y se han reunido

BandungVIVA – Según los informes, había perdido, Profesor Universidad de Educación Indonesia (Upi), ESA Gumilir Faiajian, que se encuentra en Cikole, Lembang, West Bandung.

Fue encontrado y devuelto a su familia el viernes 5 de septiembre de 2025, noche. Esto fue confirmado por el jefe de la Oficina de Comunicación de Información y Servicio Público de UPI (KKIPP), Vidi Sukmayadi, reveló el Farajian.

«Sobre Pa Esa, regresó a su familia anoche. Y su desaparición no tiene ningún vínculo con la demostración», dijo el sábado 6 de septiembre de 2025.

Se informó que el profesor de educación en la historia en la Facultad de Educación de Ciencias Sociales (FPIP) se reunió con su familia el 29 de agosto de 2025. En ese momento, se despidió del campus de enseñanza.

Fujian fue encontrado en el área de Cikole, Lembang y regresó a su familia acompañada por el campus, después de unos días de no regresar. De la información del equipo que entregó el regreso del faiau, la condición del hombre de 33 años se rechazó un poco. Entonces, fue llevado a la clínica más cercana para someterse a un tratamiento.

«De la información que obtenemos, por lo que la condición de salud está bastante disminuida, ahora está bajo tratamiento médico en la clínica más cercana de su residencia», dijo.

Admitió que no se podía revelar más información sobre el incidente porque aún se llevaría a cabo después de que la condición de salud en cuestión mejorara.

«El enfoque aún se llevará a cabo después de que mejore su estado de salud, por favor reza por su recuperación», dijo.

Se informó que la búsqueda de la policía falló había durado hasta el sábado por la mañana. La policía peinó el área de Cikole, Lembang, basada en su última huella.

Comenzando desde el descubrimiento de una motocicleta en un estacionamiento de minimario.

En Lembang, Faujian había vivido en una de las mezquitas en Lembang. Durante tres días permaneciendo en la mezquita, el sendero de Farajian desapareció nuevamente sin saber dónde estaba.

«Entonces, lo que encontramos durante la búsqueda fue solo la moto en el estacionamiento del minimercado, desde CCTV se fue apresuradamente mientras llevaba su bolso. Pero cuando en la carretera ya no era visible. Entonces, si la noche no encontró a la persona en cuestión», dijo el jefe de policía de Lembang, AKP Dana Suhenda.

Anteriormente, el nombre Faujian estaba incluido en la lista de personas desaparecidas registradas por la Comisión para personas desaparecidas y víctimas de violencia (contraste).

Kontras señaló que todavía había 7 personas que fueron declaradas perdidas desde las principales manifestaciones en varias regiones del país a los 25, 28, 29, 30, 31 de agosto de 2025. (Ant)