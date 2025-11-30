No por culpa de otras personas, sino…

VIVA – Caos interno entre Mi amor por mawa y su marido, Insanul Fahmivolvió a ser el centro de atención luego de que Wardatina subiera una sorprendente declaración en Instagram. Después de que su marido tuviera un matrimonio no registrado con Inara Rusli Tras la noticia, el público sospechó que la ruptura en el hogar de la pareja había sido provocada por una tercera persona.

Lea también: Más popular: El viaje de la vida de Gary Iskak antes de morir, supuestamente sin usar casco durante el accidente



Sin embargo, Wardatina transmitió un hecho diferente, que según ella fue mucho más doloroso: su hogar fue destruido no por culpa de terceros, sino porque su propio marido abrió espacio para la traición. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Wardatina Mawa, Insanul Fahmi e Inara Rusli

Lea también: Fuente de riqueza: Insanul Fahmi, que se atrevió a practicar la poligamia con Inara Rusli, ¿qué éxito tuvo?



En la carga, Mawa, su apodo, enfatizó que no buscaba sensaciones ni avergonzar a nadie. Emprendió acciones legales porque consideró que era una forma de responsabilidad moral y religiosa.

«Soy la esposa legal. Y elegí INFORMAR el adulterio de mi marido no porque quisiera avergonzar a nadie, sino porque la religión nos ordena defender la verdad», escribió Mawa en un comunicado, citado en Instagram @wardatinamawa el domingo 30 de noviembre de 2025.

Lea también: La disculpa completa de Inara Rusli: Dios suficiente es el mejor testigo



Dijo que la decisión de denunciar era una forma de proteger su respeto por sí misma y su dignidad como mujer. Según él, el silencio en realidad le da al perpetrador la oportunidad de sentirse inocente.

«El silencio no siempre significa ser fuerte. A veces el silencio en realidad hace que el perpetrador se sienta inocente. No quiero que me sigan culpando aunque fui yo quien fue agraviado», escribió nuevamente.

Mawa también enfatizó que sus pasos no fueron un acto para exponer su desgracia, sino más bien un esfuerzo por mantener su honor como esposa y madre. No quiere que su hijo crezca viendo cómo insultan a su madre sólo por defenderse.

«Quienes luchan contra la traición no son criminales. Aquellos que destruyen matrimonios son los que deberían avergonzarse», afirmó.

La declaración más llamativa llegó al final de su carga, cuando mencionó la razón por la cual su hogar se había derrumbado por completo. No culpó a una tercera persona, sino a la propia decisión de su marido.

«Los hogares no son destruidos por culpa de los de afuera… sino porque un partido dentro de ellos abre la puerta a los de afuera», enfatizó.