¡No plagio! Los músicos indonesios suelen utilizar la interpolación de canciones, ¿qué es?

Jacarta – ¡No te apresures a juzgar música que suene similar! Este fenómeno no es necesariamente plagio, pero podría ser una técnica oficial y legal en la industria musical llamada interpolación de canciones. Esta técnica ha sido durante mucho tiempo parte de la creatividad. músico a nivel mundial y ahora es cada vez más popular en Indonesia.

Si la técnica de muestreo significa que los músicos compran y usan grabaciones originales de otras canciones, entonces la interpolación en realidad repite ciertas melodías, letras o partes con arreglos completamente nuevos. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La historia de la música pop mundial muestra muchos casos en los que grandes músicos fueron acusados ​​de plagio simplemente por la similitud en los matices de las canciones. Al público a menudo le resulta difícil distinguir entre «inspiración» y «plagio».

Por ejemplo, la cantante Adele fue demandada una vez por el músico brasileño Toninho Geraes por imitar la canción «Mulheres» con el sencillo «Million Years Ago». Por otro lado, Lisa de BLACKPINK utilizó abiertamente una interpolación de «Pon de Replay» de Rihanna en la canción «Pink Venom», lo que provocó acaloradas discusiones entre los fans.

En Indonesia, el joven músico Bernadya también fue acusado de copiar la canción «August» de Taylor Swift, tanto en la letra como en la melodía. Estos casos enfatizan cuán frágil es la línea entre inspiración y plagio en los oídos del público, a pesar de que las técnicas de interpolación de canciones son una técnica legítima y creativa que protege a los músicos.

El curador musical, Dimas Ario, explica las diferencias básicas entre las dos técnicas.

«La interpolación es diferente del muestreo. Si el muestreo utiliza grabaciones originales (utilizando el master en la etiqueta), la interpolación recrea la obra con la nueva versión deseada después de obtener una licencia del creador. Esto no es sólo cortar y pegar, sino una forma legal de creatividad», subrayó Dimas Ario, en su declaración, citada el jueves 16 de octubre de 2025.

Dimas Ario añadió que la interpolación no es sólo «otra forma» de hacer canciones, sino también una estrategia creativa para presentar obras antiguas a nuevos públicos.

«Con la interpolación, los músicos pueden dar nueva vida a obras anteriores, sin perder el respeto a sus creadores», añadió.

En esta línea, el observador musical y fundador de Wara Musika, Dzulfikri Putra Malawi, destacó el aspecto comercial de esta técnica.