No Pesugihan, este es el secreto de Shayefa Daanish para enfrentar tiempos difíciles

Yakarta, Viva – Práctica pesugihanCómo encontrar la riqueza a través de un acuerdo invisible sigue siendo una historia mística familiar en medio de la sociedad indonesia. Sin embargo, ¿cuál es la visión de los jugadores de películas de terror «Warung Pocong» con el tema?

Las dos estrellas principales, Shareefa Daanish y Arla Ailani, acordaron rechazar la forma instantánea. En la conversación, enfatizaron que el éxito provenía del trabajo duro, no de las prácticas que se cruzan con el mundo invisible. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

Aunque están familiarizados con el término Pesugihan, tanto Shareefa como Arla son escépticos. Shareefa define a Pesugihan como «acuerdo con los seres sobrenaturales para obtener riqueza rápidamente». Sin embargo, nunca lo había presenciado directamente.

«Lo creas o no, porque he oído hablar de eso pero nunca lo he visto claramente», dijo Shareefa, en su declaración, citado el martes 23 de septiembre de 2025.

Arla Ailani también tiene una opinión similar. Cuando escuchó la palabra ‘Pesugihan’, inmediatamente imaginó ‘una habitación oscura llena de humo y personas que cantaban hechizos’. Aunque a menudo escucha historias místicas, nunca ha encontrado evidencia concreta de la práctica a su alrededor.

«Tal vez realmente lo haya, pero no lo creo», dijo con confianza.

En lugar de creer en Pesugihan, Shareefa y Arla prefieren defender los principios de la moral, el trabajo duro y las creencias espirituales. Comparten la historia de sus respectivas luchas como prueba.

Arla, por ejemplo, experimentó un momento difícil durante Pandemi Covid-19. Solo graduándose de la escuela secundaria, vio a su familia que trabajaba en el mundo del arte perdiendo muchos trabajos. Aun así, todavía cree que el sustento será siempre que no se rinda y siga pensando positivamente.

Shareefa Daanish también recordó su desafiante período universitario, donde tuvo que financiar sus propios estudios. Los ahorros al modelarlo ayudan a sobrevivir en ese momento.

«Nunca he hecho algo extraño para obtener dinero rápido. Para mí personalmente, tratando de no pedir dinero prestado. Si realmente es necesario, esa es la última opción», dijo.

Ambos acordaron rechazar cualquier forma instantánea para obtener dinero, incluidos Pesugihan, deuda imprudente o acciones para dañar a otros. Para ellos, estos métodos no están en línea con los valores que poseen.

Arla agregó que creció con fuertes valores morales de la familia. Él cree que el dinero debe generarse de manera halal y no daña a nadie. Del mismo modo, Shareefa enfatizó la importancia de ajustar los estilos de vida con capacidades financieras, especialmente cuando se enfrentan a tiempos difíciles.

«Cree y asegúrate de ser fuerte. Ajuste tu estilo de vida con tus habilidades», dijo a aquellos que luchaban financieramente.

Aunque juega un papel en la película de terror con el tema de Pesugihan, Shareefa y Arla muestran que la realidad de la vida está lejos de ser historias místicas. Para ellos, no hay atajo para el éxito. Solo hay trabajo duro, paciencia y confianza en el sustento que proviene de la dirección correcta.

«Para todos los que luchan, nunca se rinden. Da la máxima energía a lo que haces», concluyó Arla.

Su experiencia de vida demuestra que en medio de la presión, nunca han elegido un atajo. El escenario cinematográfico «Warung Pocong» podría estar lleno de misterio, pero sus principios de vida son muy claros. Intrigado por su personaje en la película «Warung Pocong»?