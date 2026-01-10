"No permitirá que la mano de China llegue a Taiwán": Presidente Lai Ching-te







El presidente taiwanés, Lai Ching-te, dijo que continuaría salvaguardando Taiwán y no permitiría que China se acercara, informó Focus Taiwan.

Focus Taiwan dijo que el presidente taiwanés dijo que, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, se comprometía a proteger el país y salvaguardar las vidas y propiedades de todos los ciudadanos. «Ciertamente salvaguardaré la nación y no permitiré en absoluto que la presión china o la mano de China lleguen a Taiwán», dijo el presidente Lai.

También dijo el jueves que China La «presión transfronteriza» contra el pueblo de Taiwán demuestra que la autoridad de Beijing no se extiende a Taiwán y confirma que Taiwán no es parte de la República Popular China (RPC).

Focus Taiwan informó que Lai citó la reciente visita a Taiwán del legislador japonés nacido en China Hei Seki, quien ha sido sancionado por China y se le prohibió ingresar a la República Popular China, diciendo que la visita demostró que la República de China (ROC) -el nombre oficial de Taiwán- y la República Popular China no están subordinadas entre sí.

Sus comentarios se produjeron en medio de la lista de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China del Ministro del Interior de Taiwán, Liu Shyh-fang, y del Ministro de Educación, Cheng Ying-yao, como los llamados «elementos acérrimos de la independencia de Taiwán». Focus Taiwan informó que la misma oficina china también etiquetó a un fiscal de la Oficina del Fiscal Superior de Taiwán como «cómplice del matón de la independencia de Taiwán».

«Ya sea Cheng Ying-yao, Liu Shyh-fang, el fiscal de apellido Chen u otros funcionarios o representantes electos, todos pueden permanecer en sus puestos y luchar por el país, sin temor a las amenazas de China», dijo el presidente taiwanés antes de asistir a un evento para celebrar la finalización de la capacitación del nuevo personal en la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia.

El presidente taiwanés dijo que esperaba que los líderes de China comprendieran que los ejercicios militares dirigidos a Taiwán no son acciones pacíficas y añadió que la infiltración y la represión transfronteriza del «frente único» de China no lograrían el objetivo de hacer de Taiwán parte de China.

