¡No perdido! Las víctimas de la persecución sádica en Kebayoran Lama resultaron ser descartadas deliberadamente

Yakarta, Viva – Revelación de la policía niño Las iniciales del tribunal constitucional que fueron perseguidos y encontrados en el mercado Kebayoran lamaSouth Yakarta, no perdido, pero deliberadamente trajo de Java Oriental a Yakarta para ser descartado.

Este hecho sorprendente fue transmitido por el Jefe de Sub Dirección II de la Dirección de PPA y PPO de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, el Comisionado de Policía Ganis Setyaninininininingrum. Dijo que la acción atroz fue realizada por parejas del mismo sexo, ef alias ya (40), a quien llamó el padre de Juna y Snk.

«Deliberadamente trajeron el Tribunal Constitucional a Yakarta con el objetivo de ser descartado. Por lo tanto, no fue una coincidencia que el niño fuera encontrado en el mercado», dijo Ganis, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Parthather-biological Child Torture Children en Kebayoran Lama (Centro)

No solo el Tribunal Constitucional, resulta que su hermano gemelo también fue víctima de violencia. La diferencia, la condición de la solicitud no es tan mala como el tribunal. En los últimos desarrollos, los investigadores lograron encontrar la familia de las familias biológicas de MK y Ask.

Padre biológicoHermano, hasta que su abuela ahora esté conectada nuevamente. El padre biológico incluso tuvo tiempo de reunirse y comunicarse directamente con el tribunal.

«Del matrimonio del padre biológico de S hasta SNK, hay cuatro hijos. Dos de ellos están ahora con la abuela», dijo Ganis.

A tener en cuenta que el tribunal constitucional (7) sospechaba torturado Sus padres en el mercado de Kebayoran Lama, en el sur de Yakarta, fueron deshidratados y heridos debido a objetos afilados cuando se descubrió por primera vez.

Inicialmente, la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP) Kebayoran Lama estaba realizando una patrulla en el área del mercado de Kebayoran Lama el miércoles 11 de junio de 2025, a las 07.20 WIB.

El niño fue encontrado solo y afirmó haber sido torturado por sus padres. Su posición está por encima del cartón y está durmiendo en el mercado.

Cuando se encuentra, el niño no pudo proporcionar más información relacionada con la tortura o la persecución experimentada porque todavía había dificultades para hablar.

Para hacer un seguimiento de los hallazgos de niños sospechosos de ser torturados por sus padres, el PP de Satpol Kebayoran Lama Ketiam coordinó con la Oficina de Salud, el Servicio Social y la Unidad de Servicio de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía del Metro del Sur de Yakarta.