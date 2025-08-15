¡No pelear! Yaqut es cooperativo cuando su casa fue buscada por el KPK sobre el caso del Hajj

Yakarta, Viva – Excelente ministro de religión Yaqut cholil qouumas Cooperativa Cuando se registró su residencia relacionada con la investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

Leer también: El ex Ministro de Religión House es peinado, documentos y pruebas electrónicas confiscadas por el KPK



«Cooperativa», dijo un portavoz KPK Budi Praseteto, viernes 15 de agosto de 2025.

Leer también: Cirebon Un aumenta el 1,000 por ciento, Dedi Mulyadi: la revocación de las reglas se aplica 2026



Buscar Casa Yaqut se lleva a cabo para encontrar instrucciones necesarias por los investigadores, así como optimizar la recuperación de pérdidas financieras estatales.

También confiscó varios documentos y evidencia Electrónica de la casa de Yaqut. El KPK extraerá la información contenida en la evidencia electrónica confiscada.

Leer también: ¡La antigua casa de Menag Yaqut fue buscada por el KPK! El escándalo de la cuota del hajj se está calentando



Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)