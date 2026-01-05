No pedir permiso a la policía sino notificación.

Jacarta – El gobierno rechaza la idea de que el Código Penal (Código Penal) simplemente limitó la libertad de manifestación.

Viceministro de Derecho (wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej o Eddy HiariejDestacó que el artículo 256 del Código Penal tiene como objetivo regular los tecnicismos de expresar opiniones en espacios públicos para no lesionar derechos de otras personas.

Eddy explicó que el artículo 256 del Código Penal regula la obligación del responsable de un desfile o manifestación de notificar, no pedir permiso, a la policía antes de la realización de la acción. Esta disposición, dijo, a menudo se malinterpreta porque se lee parcialmente.

«El artículo 256 se refiere a manifestaciones, por lo que en realidad hay que leer ese artículo en su totalidad, por lo que toda persona que vaya a realizar una manifestación o marcha debe esencialmente notificar la policia«Las palabras allí son notificación, no permiso», dijo Eddy en una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio de Justicia, en el sur de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2025.

Ilustración de la acción de demostración. Foto : ENTRE FOTOS/Abriawan Abhe

Según Eddy, esta notificación es necesaria para que las autoridades puedan llevar a cabo sus funciones de control de tráfico y seguridad, no para obstaculizar la acción. El gobierno, dijo, se enteró del trágico incidente ocurrido en Sumatra Occidental.

«¿Por qué este artículo tiene que existir, porque se basa en la experiencia que ocurrió en Sumatra Occidental, donde una ambulancia que transportaba a un paciente murió en su interior porque fue bloqueada por manifestantes», dijo Eddy.

Destacó que el país aún garantiza la libertad de opinión y manifestación, pero al mismo tiempo debe garantizar que no se violen los derechos de otros usuarios de la vía.

«Entonces el objetivo es informar a las fuerzas de seguridad para que puedan regular el tráfico, nuestra manifestación garantiza la libertad de expresión, pero también hay que recordar que los usuarios de la vía tienen derechos», explicó.

Eddy añadió que es casi seguro que las marchas y manifestaciones tendrán un impacto en el flujo de tráfico. Por lo tanto, las autoridades necesitan conocer el lugar y la hora de la acción para poder tomar medidas.

«¿Por qué se debe informar a las autoridades? La tarea de las autoridades no es prohibir las manifestaciones, sino que las autoridades, en este caso la policía, regulan el tráfico, para que no se violen los derechos de otros usuarios de la vía, de eso se trata», subrayó.