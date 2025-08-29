‘No otra opción’ de Park Chan-Wook gana ovación en el estreno de Venecia

Aclamado director surcoreano Park Chan-Wook regresó al Festival de Cine de Venecia y fue recibido con una ovación de pie de seis minutos para la comedia negra retorcida «No hay otra opción. «

Adaptado de la novela de misterio de Donald E. Westlake «The Axe», la historia sigue a un hombre de mediana edad llamado Man-soo (estrella del «juego de calamar» Lee Byung-hun) que hace todo lo desesperado para obtener empleo después de ser despedido inesperadamente de su posición en una compañía de papel que ha mantenido durante 25 años. El elenco del conjunto incluye a su hijo Ye-Jin («Crash Landing on You») Lee Sung-Min («Handsome Guys»), Yeom Hye-Ran («The Glory»), Cha Seung-Won («Believer 2»), Yoo Yeon-Seok («Lista de reproducción») y Park Hee-Soon («The Policeman’s Lineage»).

Park, una luminaria de cine coreano, es famoso por escribir y dirigir «Oldboy», «Thirst» y «The Handmaiden», además de producir «Snowpiercer». La última vez que apareció en competencia en Venecia con «Sympathy for Lady Vengeance» de 2005. Más temprano en el día en la conferencia de prensa oficial de la películaPark explicó la razón por la que le tomó 20 años regresar al Lido.

«Hay una respuesta muy corta, una palabra de hecho», bromeó Park. «Eso es dinero».

Aunque trabajó durante dos décadas para obtener el presupuesto adecuado para hacer «ninguna otra opción», Park dijo que sabía que los temas de la película seguirían siendo relevantes.

«Todos albergamos ese profundo miedo al empleo y la seguridad», dijo Park a través de un intérprete. «Pude trabajar en esta película durante 20 años porque no importa a quién le dije durante las dos décadas, siempre se relacionaban y decían:» Es una historia tan oportuna «. Eso me dio la confianza para saber que es una película que eventualmente se hará «.

Park recientemente llegó a los titulares porque él y su compañero de escritura, Don McKellar, fueron expulsados ​​del Guild de América de los escritores por violar las reglas de la Unión que prohibieron la escritura durante la huelga de escritores 2023. Park ha negado las afirmaciones de que trabajó en «The Sympathizer», una serie de HBO basada en la novela de 2015 de Viet Thanh Nguyen, mientras que la industria estaba a los lápices. La expulsión de la WGA no afectará su carrera; Todavía puede escribir, producir y dirigir películas y programas de televisión en todo el mundo.

«Nunca he violado ninguna regla», dijo Park en un comunicado. «Consideré seriamente un atractivo, pero finalmente decidí no apelar porque quería concentrarme en ‘ninguna otra opción’, que estaba en la postproducción en Corea en ese momento, y no podía permitirme pasar tanto tiempo como la audiencia en una apelación».

Después de Venecia, «No Other Choice» abrirá el Festival Internacional de Cine de Busan antes de tocar en los festivales de cine de Toronto y Nueva York. Luego, Mubi lanzará la comedia negra en los cines en una fecha indeterminada. La compañía distribuyó la última película de Park «Decision to Leave», que se convirtió en la película más recompensante del autor en América del Norte.