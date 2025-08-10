No olvides la historia, hemos sido colonizados, esclavizados cientos de años

Domingo 10 de agosto de 2025 – 17:38 Wib
Bandung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dice que Indonesia es una gran nación. Aun así, Indonesia dijo que continuó obteniendo disturbios, especialmente si quería alcanzar el bienestar de la gente.
PRABOWO transmitió esto en la ceremonia de las fuerzas operativas y honorarias militares en las Fuerzas Especiales del Comando Pusdiklatsus (Kopassus), Batujarar, Bandung, Java Occidental hoy, domingo 10 de agosto de 2025.
«Nuestra nación es una gran nación, nuestra nación es una nación rica, pero nuestra nación, nuestro archipiélago, ha sido perturbada cientos de años, cientos de años de ser invadido, cientos de años de ser colonizado», dijo Prabowo.
Prabowo luego preguntó a los soldados-Soldado tni quien estaba frente a él para no olvidar historia Nación indonesia oscura.
«Los jóvenes soldados frente a mí no deben olvidar la historia de vez en cuando. Que nuestros antepasados, que nuestros abuelos, nuestros abuelos, nuestros padres han sido colonizados, han sido esclavizados, han sido tratados más bajos que los animales. Nunca olviden su historia», dijo.
PRABOWO dijo que Indonesia a menudo se ve perturbada cada vez que quieren prosperar a la comunidad. La riqueza de Indonesia incluso es robada.
Por lo tanto, alentó a la defensa en Indonesia a fortalecerse. Especialmente en el mantenimiento de la soberanía y la riqueza de Indonesia.
«Por lo tanto, nuestra nación necesita un soldado fuerte. No hay una nación independiente sin soldados fuertes», dijo.
