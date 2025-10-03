¡No olvides, conoce el camino a casa!

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta Golkar, Bahlil lahadalia recordó a todos los cuadros de la juventud del Partido Golkar (AMPG) No olvidarse si algún día se convierte en un gran líder.

Esto fue confirmado por Bahlil mientras asistía al evento. Capacitación PP AMPG National Cadre en la oficina DPP del Partido Golkar, West Yakarta, viernes 3 de octubre de 2025.

Inicialmente, Bahlil expresó sus puntos de vista relacionados con AMPG. También me dijo que AMPG fue la primera puerta en la que ingresó a la fiesta de Golkar.

«Primero ingresé a Golkar, primero en ser administrador, subsecretario de AMPG en la provincia de Papua, lo más lejano. Después de eso en la Oficina Juvenil, el tesorero terminó», dijo Bahlil en sus comentarios.

Bahlil dijo que podría convertirse en el presidente general del partido Golkar inseparable del proceso de regeneración que ocurrió en AMPG.

«Imagine, de AMPG, que se consideró su rostro como una cara tensa, se cambió repentinamente a un gran pensador. Y un gran líder es un líder que puede leer el letrero, pensar lejos para romper la renovación, mantener la existencia del partido Golkar. Eso es mi punto de vista», dijo.

Por esta razón, Bahlil admitió que siempre trató de asistir a cualquier evento que estuviera en llevado a cabo AMPG, incluida esta joven entrenamiento de cuadros.

En esa ocasión, luego aconsejó que los jóvenes cuadros AMPG no se olviden y siempre recuerden el camino a casa incluso después de convertirse en un gran líder.

«No debemos olvidarnos a nosotros mismos. El gran líder sabe la posición de hoy, cuando se presenta, sabe el camino a seguir, pero no olvide de dónde eres», dijo Bahlil.

«Le pregunto al cuadro AMPG, no dejes que alguien que no sepa el camino a casa mientras estés», continuó.

Mientras tanto, el presidente de AMPG, dijo Aldi Al Idrus, dijo que su partido diseñó el reclutamiento de 2 millones de cuadros juveniles del Partido Golkar.

Él quiere, a través del reclutamiento, Golkar puede ser la fiesta delantera que el público le gusta cada vez más.

«Estos cuadros serán la principal fortaleza de la fiesta de Golkar para ser más atractivos para el público. En la primera generación de capacitación, buscamos deliberadamente la gerencia que realmente tenía el espíritu de construir una fiesta. Queremos que no estén presentes, sino que amamos la fiesta de todo corazón», dijo.