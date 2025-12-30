No olvide que el futuro de los vehículos eléctricos de Indonesia no son solo los automóviles, sino también las motocicletas y los autobuses eléctricos.

Yakarta, VIVA – El discurso sobre los vehículos eléctricos en Indonesia a menudo se reduce a los turismos. De hecho, si nos fijamos en la dirección de la política gubernamental y la estructura de la movilidad comunitaria, el futuro de la electrificación nacional en realidad depende del transporte masivo y de los vehículos de dos ruedas.

Lea también: Se prevé que muchos fabricantes de vehículos eléctricos cerrarán el próximo año.



El Ministerio de Industria enfatizó que estos sectores tendrán el impacto más real en el medio ambiente, la eficiencia energética, además de impulsar la economía nacional.

La inversión en vehículos eléctricos en Indonesia ha alcanzado alrededor de 5,76 billones de IDR para la categoría. autobús eléctrico, coche electricoasí como vehículos eléctricos de dos y tres ruedas. La capacidad de producción nacional también muestra prioridades claras: los autobuses eléctricos se pueden producir hasta 4.100 unidades por año, los automóviles eléctricos 110.660 unidades por año, mientras que los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas son mucho más grandes, con una capacidad de hasta 2,51 millones de unidades por año.

Lea también: Más popular: Bandung rodeada de atascos, costos mensuales de los automóviles eléctricos y la última versión del W175





Las motos eléctricas utilizan baterías de litio

Con esta composición, los vehículos de dos ruedas y los autobuses eléctricos tienen el potencial de convertirse en la columna vertebral de la transición hacia un transporte bajo en emisiones.

Lea también: LCGC frente a vehículos eléctricos para Yakarta-Surabaya, ¿cuál es más rápido y económico?



Los autobuses eléctricos se consideran capaces de sustentar un sistema de transporte público más limpio y moderno, mientras tanto motor eléctrico puede abordar directamente las necesidades de movilidad diaria de la mayoría de los indonesios, incluidos los trabajadores viajeros, los mototaxis, los mensajeros y las mipymes.

Desde 2022 hasta septiembre de 2025, la producción de vehículos con bajas emisiones de carbono (LCEV) en Indonesia alcanzó las 878 mil unidades. Este ecosistema involucra 274 industrias de componentes nacionales y absorbe a 182.348 trabajadores, lo que demuestra que la electrificación no es sólo una agenda ambiental, sino también un motor de la industria nacional.

«Somos optimistas de que el desempeño de la industria nacional de vehículos eléctricos seguirá desarrollándose significativamente», subrayó recientemente la directora general de la Industria del Metal, Maquinaria, Equipos de Transporte y Electrónica (ILMATE) del Ministerio de Industria, Setia Diarta.

Para garantizar que los beneficios económicos permanezcan dentro del país, el gobierno también ha establecido una política de Nivel de Componentes Nacionales (TKDN) para vehículos eléctricos, es decir, del 40 por ciento hasta 2026, aumentando al 60 por ciento en 2027-2029 y alcanzando el 80 por ciento a partir de 2030.

«Esta política tiene como objetivo fortalecer la industria nacional de componentes y al mismo tiempo aumentar la competitividad de Indonesia como base mundial de producción de vehículos eléctricos», continuó Setia.

Con una enorme capacidad de producción de vehículos eléctricos de dos ruedas, un impulso a los autobuses eléctricos y políticas industriales cada vez más estructuradas, el futuro de los vehículos eléctricos de Indonesia claramente no se limita a los sedanes y SUV sofisticados.