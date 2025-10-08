¡No Ole Romeny, sino esta figura!

Yakarta, Viva – Antes del candente duelo entre la selección de Indonesia y Arabia Saudita en los play-offs Clasificación para la Copa del Mundo En 2026, la atención de los medios de Oriente Medio aparentemente se centró en el equipo de Garuda.

El medio iraquí Winwin dijo que la fuerza de Indonesia es ahora una amenaza real para los países de élite asiáticos.

En su informe principal, Winwin escribió: «El equilibrio de poder ha cambiado. Indonesia amenaza al equipo nacional saudí con jugadores naturalizados».

La declaración fue una señal de que la nueva era del fútbol indonesio estaba en marcha. Patricio Kluivert realmente ha comenzado.

Gran transformación en la era de Patrick Kluivert

Desde que dirigió oficialmente la selección de Indonesia en enero de 2025, Patrick Kluivert trajo una revolución del juego que se sintió en todas las líneas.

Los medios iraquíes destacaron que el entrenador holandés había construido un sistema moderno de eficiencia táctica y juego basado en el juego, algo que rara vez se había visto antes en el equipo del Sudeste Asiático.

«El último programa para naturalizar a jugadores nacidos en Europa y de ascendencia indonesia ha producido mejores resultados», escribió Winwin.

Algunos cambios sorprendentes en la era de Kluivert incluyen:

La cohesión entre los actores naturalizados y locales ha aumentado considerablemente.

A los jugadores les gusta Jay IdzesCalvin Verdonk y Miliano Jonathans se convirtieron en la columna vertebral que unía el estilo europeo y el espíritu típico de los jugadores indonesios.

La defensa es más disciplinada y organizada.

Jay Idzes del Sassuolo se convirtió en una figura central para mantener sólidamente la línea defensiva frente a la presión del oponente.

Transición rápida que es mortal.

Con una combinación de la velocidad de Jonathans por el lado derecho y Verdonk, que se superpone activamente por el lado izquierdo, Garuda ahora es conocido como un equipo peligroso en los contraataques.

No ser romaníEste es el jugador que es la clave.

Aunque el nombre de Romeny estuvo en el punto de mira gracias a su actuación en la fase de grupos, los medios iraquíes consideraron que hubo otras figuras que fueron más determinantes en el partido contra Arabia Saudita.

Según Winwin, el jugador clave de Indonesia esta vez es Jay Idzes, ahora un verdadero líder en la zaga. Se sabe que Idzes es tranquilo, tiene una distribución precisa del balón y, a menudo, se convierte en el iniciador de los ataques por detrás.

Su experiencia en la Serie A le acostumbró a afrontar una presión alta, la calidad que hacía falta ante Arabia Saudí.