No nos rendimos, pero tratamos de ser sabios

Jacarta – Después de un largo silencio, cantante. raisa Andriana finalmente habló sobre la demanda de divorcio que interpuso contra su marido. Hamish Daud.

A través de una subida a su cuenta personal de Instagram, el cantante de Usai Here escribió una larga explicación etiquetando la cuenta de Hamish, al tiempo que enfatizó que la decisión de separarse fue tomada con total consideración. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Hola amigos. Espero que estéis todos bien. Después de mucha deliberación y reflexión, decidimos tomar caminos separados», dijo Raisa en su carga, citada el lunes 27 de octubre de 2025.

Raisa enfatizó que este gran paso no fue una decisión unilateral ni el resultado de emociones momentáneas. Se dice que él y Hamish discutieron este asunto en su espacio privado durante mucho tiempo.

«Tomamos esta decisión juntos y la hemos estado procesando durante bastante tiempo en nuestros espacios privados, antes de que esta noticia finalmente les llegara. Durante todo el proceso, seguimos cuidándonos unos a otros y tratamos de comprender lo mejor posible las necesidades de cada uno», dijo.

También agregó que a pesar de que el estado de su relación ahora ha cambiado, ambos están comprometidos a seguir respetándose mutuamente y a centrarse en encontrar la paz el uno con el otro.

«Esperamos que cada uno de nosotros pueda encontrar la paz y seguir creciendo: como individuos, como padres de Zalina y como trabajadores profesionales en nuestros respectivos campos», continuó.

Raisa y Hamish se casaron en 2017 y fueron bendecidos con una hija llamada Zalina. En su declaración, Raisa destacó que el amor y la responsabilidad por su hijo seguirán siendo su principal prioridad, aunque ya no vivan juntos.

«Nuestra relación sigue siendo buena, aunque ha cambiado. Lo que no cambiará es nuestro amor por Zalina. Ha sido nuestro deber de toda la vida cuidar y cuidar de nuestra hija, continuando estando presentes juntos como padres compartidos para asegurar que pueda crecer en un ambiente amoroso», escribió.

Al finalizar su declaración, Raisa pidió a la ciudadanía dar espacio y respetar la privacidad de su pequeña familia para que su hija pueda crecer en paz y sin presiones públicas.