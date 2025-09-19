No nos dirigimos a las organizaciones de masas de NU, pero ¿dónde se escapó la cuota de peregrinación?

Yakarta, Viva – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) enfatizó que la investigación de los supuestos casos de corrupción Haji soñando 2024 no está dirigido a organizaciones comunitarias religiosas, incluida la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama (PBNU). El enfoque del KPK se encuentra solo en las personas sospechosas de estar involucrados, especialmente aquellos que tienen un puesto en el Ministerio de Religión.

«Aunque la persona en cuestión también es miembro o administrador en una organización religiosa, pero lo que está claro es que la persona en cuestión sirve o sirve en el Ministerio de Religión», dijo el diputado interino del Diputado de KPK para la aplicación y la ejecución, ASEP Guntur Rahayu, en el KPK Red y el Edificio Blanco, Jukarta, jueves (18/9/2025) por la noche.

ASEP explicó, la búsqueda del flujo de fondos en este caso podría estar relacionada con las personas que al mismo tiempo posicionan en ciertas organizaciones. Sin embargo, esto no significa que la institución de la organización esté siendo atacada.

«Además de trabajar en el Ministerio de Religión, tal vez trabaja en otro lugar o se convierte en parte o incluso se convierte en el líder de una organización. Ahora nos mudamos allí», explicó.

Él reiteró: «Entonces, no hicimos ni atacamos a la organización, pero el dinero se escapó debido a seguir a la persona. La persona es donde, donde trabajamos, bueno, vemos, seguramente también estará relacionado con el lugar en cuestión».

El Ministerio de Religión de la República de Indonesia celebra la conferencia de prensa de la declaración final para el exitoso Hajj 2024.

El supuesto caso de la corrupción del Hayy en sí ha aumentado a la etapa de investigación desde el 9 de agosto de 2025. La mudanza se tomó después de que el KPK solicitó información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qouumas el 7 de agosto de 2025.

El KPK luego coopera con la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) para calcular la pérdida potencial del estado. A partir del cálculo inicial, la pérdida estimada alcanzó más de RP1 billones. El 11 de agosto de 2025, el KPK también anunció la prevención de viajar al extranjero a tres partidos, incluido el ex ministro de religión Yaqut.

Por otro lado, el Comité Especial (Pansus) de la Cámara de Representantes Hajj en la República de Indonesia también reveló la existencia de irregularidades en la distribución Soñando Haji 2024. El principal foco es la distribución de una cuota adicional de 20 mil fieles de Arabia Saudita, que se divide por igual, cada una de 10 mil para el hajj regular y 10 mil para Hajj especial.

Se considera que la división es contraria al artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que confirma que la cuota especial de Hajj es solo del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento restante para la cuota regular. (ENTRE)