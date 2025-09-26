‘No menos que un genocidio’

Jennifer Lawrence Hablé para Palestina en un Festival de cine de San Sebastián Conferencia de prensa el viernes, diciendo que «lo que está sucediendo no es menos que un genocidio».

El ganador del Oscar, que está disponible en el festival para proyectar su nueva película «Morir mi amor«Y recibió el prestigioso Premio Donostia, se le pidió varias veces que comentara sobre la guerra en Gaza durante el prensador. Aunque los moderadores del festival intentaron detener las preguntas, Lawrence dio su opinión sobre el asunto hacia el final de la conferencia.

«Estoy aterrorizada y es mortificante. Lo que está sucediendo no es menos que un genocidio y es inaceptable», dijo cuando se le preguntó sobre Palestina. «Estoy aterrorizado por mis hijos, por todos nuestros hijos».

Luego habló sobre la política estadounidense, diciendo que la pone «tan triste» que la actual «falta de respeto y discurso» será el status quo para los niños que crecen en los Estados Unidos hoy.

«Quiero decir, los niños que votan en este momento a los 18 años, será totalmente normal para ellos que la política no tenga integridad. Los políticos mienten, no hay empatía», continuó. «Y todos deben recordar que cuando ignoras lo que está sucediendo en un lado del mundo, no pasará mucho tiempo hasta que esté de tu lado también».

Sin embargo, Lawrence también recordó a la sala a los periodistas que la responsabilidad no debería estar en los artistas para solucionar los problemas políticos del mundo. «Desearía que hubiera algo que pudiera decir, algo que podría hacer para arreglar esta situación extremadamente compleja y vergonzosa. Me rompe el corazón», dijo. «Pero la realidad es que nuestro miedo al hablar demasiado o responder demasiadas de estas preguntas es que mis palabras se usarán para agregar más fuego y retórica a algo que está en manos de nuestros funcionarios electos».

Ella continuó: «Solo quiero que las personas se mantengan enfocadas en quién es responsable y las cosas que pueden hacer y cuándo necesitan aparecer y votar y no dejar que los actores y los artistas que intentan expresar la libertad de arte, la libertad de expresión tome el calor de las personas que realmente son responsables».

«Die My Love» se estrenará en San Sebastian el viernes por la noche. Sigue a Grace (Lawrence), una nueva madre cuyo deterioro de la salud mental envía su relación con Jackson (Robert Pattinson) al territorio inquietante. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en mayo, ganando un ovación de pie de seis minutos y alabanza por la intrépida actuación de Lawrence. Durante el festival, la película fue Comprado por Mubi en un enorme contrato de $ 24 millones.

En VariedadRevisión of “Die My Love,” chief film critic Owen Gleiberman wrote that Lawrence’s performance “feels so explosive but, at the same time, so emotionally reined in … You feel the power of her presence, the hellbent quality of her rage. When it comes to chewing out a blabby cashier, crawling around like an animal, trashing the bathroom and pouring soap products all over the floor, or bashing her head on a mirror, she’s an ace widtrel «.