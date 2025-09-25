Nueva York, Viva – El presidente de Colombia, Gustavo petro inició el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), al pronunciar el último discurso ‘lo suficientemente dulce’ genocidio De Gaza Eso toca frente a los líderes, los jefes del país y la delegación mundial.

Petro, quien ha sido presidente de Colombia desde 2022, terminará su puesto el próximo año. En su discurso en la 80ª sesión general de las Naciones Unidas Virales, Petro dijo firmemente que Israel había llevado a cabo el genocidio en Gaza por la «aprobación» de los Estados Unidos bajo el control del presidente Donald Trump, y también culpó a la OTAN como cómplice de genocidio en Gaza.

Presidente colombiano Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU

«Trump no habla de la democracia, no habla de la crisis climática, no habla de la vida, solo amenaza y mata y permite que decenas de miles de personas sean asesinadas. No hay razas superiores, damas. No hay la elección de Dios. No los Estados Unidos o Israel.

@gustavopetrourrego, Jueves 25 de septiembre de 2025.

«Se convirtió en cómplice en el genocidio, porque era un genocidio, y debemos gritarlo repetidamente. Esta asamblea es un testigo silencioso y el cómplice de genocidio en el mundo de hoy», al tiempo que agrega que los países que ya no tienen el poder de reunirse aquí. No importa cuánto se comporten, han sido ignorados.

«Debemos cambiar ahora. En primer lugar, tenemos que detener el genocidio de Gaza. La humanidad no debe dejar que el genocidio vuelva a ocurrir, o el genocidio de Netanyahu o sus aliados en los Estados Unidos y Europa, que sean libres»,

El llamado de Petro a ‘hablar lo suficiente’ se complicó por el hecho de que los aliados de Israel, Gran Bretaña, Francia y los más Estados Unidos estaban armados el genocidio de los derechos de veto de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Llamar a la intervención Militar Internacional en Gaza

«La diplomacia ha finalizado su papel, el Maestro, en el caso de Gaza. No pudo resolverlo. El genocidio debe ser detenido por lo que sigue a la diplomacia, con la voz de la Asamblea de las Naciones Unidas, y no con los votos (veto) del Consejo de Seguridad, pero con la unidad de la Paz Palestina, que las Formas Armadas a las fuerzas de la vida de los Palestinos», dijo Petro «, dijo Petro», dijo Petro «, dijo Petro.

Petro pidió una intervención armada internacional para poner fin al genocidio israelí que había durado casi dos años en Gaza.

«Necesitamos tropas fuertes de países que no acepten el genocidio», dijo Petro, quien estuvo en el último año de su mandato y estaba limitado por la Ley de Colombia por un mandato del Presidente, a los líderes mundiales que se reunieron en Nueva York. «Es por eso que invito a países del mundo y su gente, más que todo, como parte integral de la humanidad, para unir armas y tropas», «», «»

«Debemos liberar a Palestina», dijo. «Invité a las tropas asiáticas, una gran eslava que derrotó a Hitler con un heroísmo extraordinario y tropas latinoamericanas de Bolívar».

«Ya hemos hablado lo suficiente; es hora de la espada de la libertad o la muerte de Bolívar», argumenta Petro, refiriéndose a los héroes latinoamericanos del siglo XIX, Simón Bolívar.

«Porque no solo bombardearán a Gaza, como lo han hecho en el Caribe, sino también la humanidad, lo que requiere libertad. Porque desde Washington y la OTAN matan a la democracia y regranan a Tirani y totalitarismo a nivel mundial», dijo

El llamado del presidente Gustavo Petro por intervención armada en Palestina hizo eco de llamadas similares del presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, quien dijo que su país estaba dispuesto a proporcionar 20,000 tropas para las fuerzas armadas que podrían desplegarse en Gaza.

La delegación de los Estados Unidos dejó la sala de la Asamblea General como una señal de protesta contra las críticas al presidente de Colombia contra su socio de los Estados Unidos, Donald Trump.