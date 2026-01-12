¡No, me siento unido y trabajo duro!

Banjarbaru, VIVA – Presidente Prabowo Subianto dijo sentirse orgulloso del arduo trabajo del equipo ministerial Gabinete rojo y blanco. Porque uno de los programas promovidos por Prabowo se llevó a cabo bien y de manera óptima.

Prabowo también invitó a toda la comunidad. Indonesia desconfiar de las personas demasiado inteligentes.

Prabowo expresó esto en su discurso en la inauguración de 166 escuelas populares en Banjarbaru, Kalimantan del Sur, el lunes 12 de enero de 2026.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, inauguró un retiro en Hambalang, Bogor. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Estoy muy feliz hoy, mi ministerio, mis ministros y mi gabinete hoy me siento unido. No crean a las personas que son demasiado inteligentes, que hablan en las redes sociales, analizan».Hubo una división entre el entorno de Prabowo.‘», dijo Prabowo.

Sin embargo, Prabowo lo negó. Evaluó que toda la línea de ministros estaba unida y produjo una buena cooperación para poder demostrar su desempeño a todo el pueblo indonesio.

«Pero no, siento que trabajo duro, estar unido y… trabajo en equipo extraordinario, para que logremos éxito tras éxito, prueba tras prueba», afirmó.

El Jefe de Estado reveló uno de los logros del gobierno: autosuficiente arroz al 31 de diciembre de 2025. Indonesia tiene suficientes reservas de alimentos a pesar de verse afectada por una sequía prolongada.

«Podemos superar esto, podemos producir la mayor producción de arroz en la historia de la República de Indonesia. Con nuestro arroz en los almacenes gubernamentales, hoy el más alto en la historia de Indonesia, seguiremos fortaleciéndonos, pronto seremos autosuficientes en maíz para alimentar a los agricultores y criadores. Después seremos autosuficientes en otros campos», concluyó.

Además, Prabowo también quedó sorprendido por la rápida construcción de escuelas públicas. Tampoco olvidó expresar su agradecimiento a todos sus ministros que habían luchado arduamente para brindar las mejores instalaciones educativas a los niños de la nación.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.

«Este esfuerzo es extraordinario y por ello transmito mi más profundo respeto al Ministro de Asuntos Sociales y a su equipo que están trabajando duro, por supuesto apoyados por los ministros coordinadores, y todos los ministros cuyo apoyo es extraordinario», dijo.