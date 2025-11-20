Jacarta – Cuestión de legalización ahorrando Esto volvió a surgir después de que varios comerciantes visitaron la RPD RI para pedir seguridad jurídica con respecto al negocio de venta de ropa importada de segunda mano. Aunque la tendencia frugal sigue creciendo y tiene su propio mercado, el gobierno subraya que la práctica de importar ropa usada sigue siendo ilegal.

Lea también: Purbaya habla sobre la participación del Viceministro de Finanzas en la reunión de la Junta de Gobernadores de BI y toca las reglas



En medio de una creciente demanda de bienes preamado importaciones, el gobierno ve la legalización ahorrando puede abrir una brecha para una avalancha de productos extranjeros en el mercado interno.

Se teme que esta condición debilite la competitividad de las empresas textiles locales. Al respecto, el Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa destacó que se niega a legalizar el negocio de venta de ropa usada o de segunda mano, incluso si los comerciantes se comprometen a pagar impuestos.

Lea también: Las Expectativas Positivas Confiadas De Purbaya Pueden Impulsar La Economía De Indonesia, Lea La Explicación



«No me importan los comerciantes. De todos modos, las mercancías entran ilegalmente, los detendré», dijo Purbaya en Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Añadió que la decisión tenía como objetivo evitar que el mercado interno fuera dominado por productos importados ilegalmente. Según sus palabras, si el mercado interno se inunda de productos extranjeros, los empresarios nacionales no podrán beneficiarse económicamente.

Lea también: No sólo la economía del 8 por ciento, Purbaya explica los requisitos para que Indonesia se convierta en un país desarrollado



«Si el mercado interno está dominado por productos extranjeros, ¿cuáles son los beneficios para los empresarios nacionales?» dijo Purbaya.

Por ello, Purbaya expresó su compromiso de seguir tomando medidas contra la práctica de venta de ropa usada importada que viola las normas. También pidió a los comerciantes afectados por la política que pasen a vender productos locales.

«Si ellos (los comerciantes) dicen que es malo, hay muchos buenos. La demanda determina la calidad del producto, si es malo, la gente no lo compra», volvió a decir Purbaya.

Anteriormente, varios comerciantes de segunda mano acudieron al edificio de la RPD RI para pedir que se legalizaran sus negocios. En una reunión conjunta con la Agencia de Aspiración Comunitaria (BAM) de la RPD de Indonesia en el Complejo Parlamentario de Senayan, Yakarta, el miércoles 19 de noviembre de 2025, los comerciantes evaluaron que el ahorro es parte de las MIPYMES y tiene un segmento de mercado diferente.

También rechazan la idea de que el ahorro tenga el potencial de acabar con otras MIPYMES. Esta solicitud surgió en respuesta a las medidas adoptadas por el Ministro de Comercio, Budi Santoso. Ministro de Finanzas Purbaya que quieren reforzar la supervisión de las prácticas ilegales de ahorro.

Budi enfatizó que la prohibición de importar ropa usada está regulada en el Reglamento del Ministro de Comercio Número 40 de 2022, que es una enmienda al Reglamento del Ministro de Comercio Número 18 de 2021 sobre bienes prohibidos de exportación e importación de bienes prohibidos.