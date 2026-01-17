No me gusta hablar mucho, Jakmania se nota en el campo.

Jacarta – persia Yakarta mira hacia la segunda vuelta Superliga 2025/2026 con nuevas esperanzas en primera línea. En medio de la necesidad de potencia de golpe adicional, los Tigres Kemayoran trajeron oficialmente Ajarai menor de edad como parte de medidas estratégicas para mantener la competencia en la cima.

Lea también: De cara a la segunda ronda de la liga, Dewangga busca un hat-trick ganador con Persib



El delantero con pasaporte marroquí tiene una reputación que no se puede subestimar. Las buenas estadísticas de la competición india son el capital inicial, pero Ajaraie destacó que sus ambiciones en Persija no se limitan a los números, sino que hacen una contribución real al equipo y a los aficionados.

Alaeddine Ajaraie fue cedido por Persija Jakarta para continuar la competición esta temporada. Se espera que su presencia brinde variedad y soluciones en el sector delantero, especialmente cuando el rendimiento de Gustavo Almeida no ha regresado del todo tras su lesión.

Lea también: Pateado por Persib, aquí está la respuesta de Rezaldi Hehanussa





El nuevo jugador del Persija Jakarta, Alaeddine Ajaraie

Mientras defendía al NorthEast United, Ajaraie registró ocho goles y cuatro asistencias en la Copa Durand 2025/2026. Este récord positivo continuó en la Liga India, con tres goles y una asistencia en sólo tres partidos. Estas estadísticas son una primera muestra del potencial que aporta el delantero a Yakarta.

Lea también: Bojan Hodak se muestra reacio a hablar de Federico Barba, ¿se calienta el vestuario de Persib?



Sin embargo, Ajaraie enfatizó que la adaptación era el primer desafío que debía superar. Es consciente de que el fútbol indonesio tiene su propio carácter y presión, especialmente cuando juega en un club con grandes expectativas como el Persija.

«Por supuesto. Vine a dar felicidad a los aficionados», dijo Ajaraie, citado en el sitio web oficial de Persija el sábado 17 de enero de 2026.

«Quiero ayudar al equipo a alcanzar todos sus objetivos esta temporada, si Dios quiere», añadió.

Además, el jugador de 31 años espera que su presencia pueda tener un impacto inmediato en el campo. Quiere parecer consistente, integrarse en el juego del equipo y también crear cercanía con los seguidores de Persija.

«Espero hacerlo bien, agradar a la afición y demostrar mi nombre aquí», afirmó.

Ajaraie también aporta confianza gracias a su actuación en India. Según él, esta experiencia es una provisión importante para competir en la Superliga, sobre todo porque se considera que Persija está en el camino correcto para hablar mucho esta temporada.

«Quiero continuar con mi desempeño como la temporada pasada. Quiero dejar mi nombre aquí, y para eso vine», dijo.