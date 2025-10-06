No me envíes recreaciones de AI ‘Gross’ de él

Zelda Williamsla hija de Robin Williams Y la directora de películas como «Lisa Frankenstein», recientemente acudió a su historia de Instagram para decirle a la gente que deje de enviar sus videos creados por AI de su padre, el icónico comediante que murió en 2014 a los 63 años.

«Por favor, simplemente deja de enviarme videos de papá», escribió Zelda. «Deja de creer que quiero verlo o que lo entenderé, no lo hago y no lo haré. Si solo estás tratando de troll, he visto mucho peor, restringiré y seguiré adelante. Pero por favor, si tienes alguna decencia, simplemente deja de hacerle esto y a mí, a todos, incluso, parada. Es tonto, es un desperdicio de tiempo y energía, y créeme, no es lo que quiere.

«Para ver los legados de personas reales se condensan a ‘este aspecto vagamente se ve y suena como ellos, así que eso es suficiente’, para que otras personas puedan producir horrible Tiktok Slop titiritiéndolos es enloquecedor», continuó. «No estás haciendo arte, estás haciendo perritos calientes desagradables y sobreprocesados ​​de la vida de los seres humanos, de la historia del arte y la música, y luego empujándolos por la garganta de otra persona con la esperanza de que te den un pequeño pulgar hacia arriba y me gusten. Grante».

Zelda concluyó: «Y por el amor de todo, deja de llamarlo» el futuro «, la IA es mal reciclaje y regurgitando al pasado para volver a verse. Estás tomando el Centípedo Humano del Contenido, y desde el mismo extremo de la línea, todo mientras que las personas en el frente se ríen y ríen, consumen y consumen».

Estas publicaciones más recientes de la historia de Instagram no son la primera vez que Zelda llamó a las recreaciones de AI de su difunto padre. En 2023, cuando Sag-Aftra enumeró las recreaciones de IA como un «sujeto obligatorio de negociación» en su huelga, Zelda atacó las versiones de AI de Robin Williams como «personalmente inquietante».

«No soy una voz imparcial en la lucha de Sag contra AI», Zelda escribió en Instagram En el momento. «He sido testigo durante años cuántas personas quieren entrenar a estos modelos para crear/recrear actores que no puedan consentir, como papá. Esto no es teórico, es muy real».

«Ya escuché que la IA solía obtener su ‘voz’ para decir lo que la gente quiera y, aunque lo encuentro personalmente inquietante, las ramificaciones van mucho más allá de mis propios sentimientos», continuó. «Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus elecciones, dibujos animados de voz, de poner su esfuerzo humano y tiempo en la búsqueda de la actuación. Estas recreaciones son, en su mejor momento, un pobre facsímil de personas más grandes, pero en su peor momento, un horrendo monstruo frankensteiniano, adoptados de las peores partes de todo lo que esta industria es, en lugar de lo que debería defender».

Lea las publicaciones más recientes de Zelda en las fotos a continuación.