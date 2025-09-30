No me arrepiento de llamar a SNL sobre White Lotus Sketch

Aimee Lou Wood está parado junto a su decisión de llamar «Saturday Night Live«Sobre su interpretación de ella en un boceto de» loto blanco «a principios de este año.

En abril, «SNL«La jugadora Sarah Sherman describió al personaje de Wood» White Lotus «Chelsea con un acento exagerado y grandes dientes postizos como la línea de golpe para una broma sobre Fluoride. Wood disparó a través de Instagram que la parodia era» mala y funda «.

«Sí, pise la orina, de eso se trata el programa, pero debe haber una forma más inteligente, más matizada y menos barata?» Wood escribió en ese momento. Esto llevó a Sherman a enviar flores de madera y decir que «obviamente nunca pretendía herir los sentimientos de nadie … Me siento terrible que cualquiera se sienta mal».

Ahora, en una nueva entrevista con Noticias de la BBCWood dijo que no se arrepiente de dar a conocer sus sentimientos. «No me arrepiento de decirlo porque estaba rompiendo un patrón, que es lo que generalmente haría, lo que hacía cuando era más joven y me intimidaron», dijo Wood a la publicación.

Después de ver el boceto, Wood dijo que pensó: «Tengo una opción aquí para entrar y avergonzarme por eso y simplemente decir: ‘No me gustó eso. Era malo’ … No importa qué caos provenga, todavía estoy feliz por mí y mi viaje personal que dije algo».

Wood agregó que había estado en reuniones antes con los directores donde «estalló en llanto y no ha podido decir una palabra».

«Creo que ese tipo de necesidad es siempre corregir, decir ‘Lamento mucho haber hecho algo desordenado’ y en realidad no hiciste nada malo», dijo.

Wood también se dirigió al escándalo «SNL» en ella Variedad historia de portada Con el coprotagonista Walton Goggins en junio, diciendo: «Sé que con un hecho un hombre escribió eso. No era Sarah Sherman, no lo odies».

Ella continuó: «La línea de golpe no debería ser como me veo. Eso es lo que me molestó. Haz la caricatura, porque eso es lo que es ‘SNL’. Se sintió misógino. Sentió que la línea de golpe era la apariencia de una mujer, lo cual no es divertido. No es genial».