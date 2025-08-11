No más violencia en el TNI

Kupang, Viva – El gobernador de East Nusa Tenggara (NTT) Melki Laka Lena dijo que estaba listo para ayudar a la familia extendida del sargento mayor Christian Namo para obtener justicia por la muerte de su segundo hijo, Prada Lucky Saputra Namo, quien supuestamente fue perseguido por sus mayores.



Preparación para el funeral de Prada Lucky Chepril Saputra Namo

«Ayudamos a asegurarnos de que la familia obtenga justicia lo más justa posible», dijo Melki Laka Lena en Kupang, el lunes (8/8/2025).

La declaración fue hecha por Melki después de llorar a la funeraria y se reunió directamente con el padre y la madre del difunto Prada Lucky, que había sido enterrado el sábado (9/8/2025). Confirmó que junto con el liderazgo del ejército en NTT, Bali y Yakarta, supervisaría el proceso legal de los perpetradores.

«Como gobernador de NTT, apoyo los pasos y actitudes de los padres de Prada Lucky, el Sr. Kristian Namo y la Sra. Sepriana Paulina Mirpey llevaron a cabo procesos y esfuerzos legales por la muerte de Prada Lucky», dijo.

Melki aprecia la determinación de las familias de las víctimas que esperan que eventos similares ya no ocurran dentro del TNI u otras instituciones. Hizo hincapié en la importancia de los patrones de entrenamiento no violentos, tanto durante la educación como cuando estaba de servicio.

«Tanto el TNI como la Policía Nacional e Instituciones en este país ya no tienen violencia», dijo.

Prada Lucky Saputra Namo murió el miércoles (6/8/2025) después de ser tratado intensamente en el Hospital Regional de Aeramo de la UCI, Regencia NageKeo. La muerte de Prada Lucky supuestamente se debió a la persecución de varias personas mayores. De las 20 personas examinadas, cuatro han sido nombradas como sospechosos.

La familia exigió que los perpetradores fueran castigados severamente.

«Queremos que los perpetradores sean despedidos del TNI y sean sentenciados a muerte», dijo Lusi Namo, hermano de Prada Lucky. (ENTRE)