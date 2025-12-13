No más rellenos excesivos, esta es una nueva dirección para una tendencia de relleno de labios más natural

Tailandia, VIVA – En los últimos años, la tendencia del realce de labios ha experimentado un cambio importante. Si antes los labios grandes eran un símbolo de belleza, ahora los pacientes son cada vez más cuidadosos y selectivos en sus elecciones. relleno.

Lea también: Anggun C Sasmi nunca tuvo Botox ni rellenos hasta que tenía 51 años: acepto mis imperfecciones



La apariencia de labios demasiado carnosos, rígidos o que parecen «maquillados» está empezando a abandonarse, a medida que aumentan las preocupaciones sobre resultados poco naturales, el riesgo de migración del relleno y el efecto de relleno excesivo que puede cambiar el carácter del rostro. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Estos cambios en las preferencias también influyen en el abordaje de los médicos estéticos. El resultado ideal ya no es sólo añadir volumen, sino crear labios suaves, definidos y que se combinen naturalmente con las proporciones del rostro del paciente. Los looks naturales se están convirtiendo en el nuevo estándar en los procedimientos de relleno modernos.

Lea también: Considere el Botox y el Filler como un horror: este es el secreto de Raline Shah para mantenerse joven y naturalmente bella a los 40 años



En línea con esta tendencia, el mundo estético está reconociendo una nueva generación de rellenos diseñados centrándose en la estabilidad y la integración con el tejido de la piel. Una tecnología que se discute ampliamente en las discusiones clínicas es la estructura de gel poroso o estructura de red porosa. Esta estructura permite que el relleno se extienda más suavemente, se mezcle con el tejido y reduce el riesgo de migración después de la inyección.

Lea también: Hechos, mitos y tendencias del mercado en Indonesia con respecto a los rellenos de ácido hialurónico (HA) en 2025



Este enfoque se considera importante, especialmente para áreas sensibles como los labios, las líneas de la sonrisa y debajo de los ojos. Los rellenos con estas características no sólo aportan volumen, sino que también ayudan a disimular las líneas finas y definir el contorno facial sin sentirlos pesados ​​o excesivos.

Varias publicaciones y datos clínicos también muestran que los rellenos con una estructura de gel estable pueden durar hasta un año en el área de inyección, con un alto nivel de satisfacción del paciente y un rendimiento constante en diversas condiciones de los tejidos. Los factores inflamatorios bajos y el riesgo mínimo de complicaciones son las principales consideraciones, tanto para los pacientes como para los médicos.

En una de las discusiones clínicas internacionales, el dr. Vanravi Vachatimanont de Tailandia destacó los gustos cambiantes de los pacientes con respecto a los resultados estéticos en la actualidad.

«Los pacientes de hoy quieren elegancia, no excesos. Lorient aporta volumen y definición manteniendo el carácter natural del rostro», afirmó el Dr. Vanravi en inglés, citando su declaración del sábado 13 de diciembre de 2025.

En este contexto, a menudo se habla de Lorient como ejemplo de relleno moderno que adopta un enfoque de naturalidad y estabilidad. Este relleno está diseñado con una estructura de gel poroso (estructura de red porosa) que permite una integración más suave con el tejido de la piel, de modo que la distribución es más suave y se puede reducir el riesgo de migración.