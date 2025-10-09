‘¡No más registros falsos!’ Telkomsel utiliza la detección de rostros para proteger a los clientes

Jacarta – Telkomsel junto con el Ministerio de Comunicaciones y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación) realizó una prueba de registro de clientes de servicios de telecomunicaciones utilizando datos de población biometria.

Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento de la seguridad de la identidad digital y la protección de los datos de los clientes.

En esta prueba, Telkomsel presenta la tecnología de reconocimiento facial (reconocimiento facial) ha mejorado la seguridad, incluida la implementación detección de vida cumple con los estándares ISO 30107 (activo y pasivo) para garantizar que el sujeto presente sea un individuo verdaderamente vivo, no una fotografía, un video o una manipulación digital (profundo).

Las pruebas se llevaron a cabo a través de varios escenarios de atención al cliente, como el registro de nuevos clientes y el reemplazo de la tarjeta SIM, utilizando aplicaciones y Página web que está diseñado para respaldar el proceso de registro biométrico de autoservicio.

Este paso es una respuesta a los crecientes casos de uso indebido de números celulares para fraudes, engaños y delitos digitales, así como al posible uso indebido de datos de identidad (números NIK y KK) para registros dobles o no autorizados.

El Director General del Ecosistema Digital del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, Edwin H Abdullah, dijo que el propósito del registro biométrico es una forma de protección para los usuarios de teléfonos inteligentes en Indonesia.

Apreció a Telkomsel por mostrar pasos concretos para probar el registro biométrico como una forma de responsabilidad como operador celular hacia los clientes.

«Esperamos que este registro biométrico se convierta en un nuevo patrón en el negocio de la telefonía móvil, mostrando que los operadores no sólo se preocupan por obtener grandes beneficios empresariales, sino también por la seguridad y la comodidad del cliente», dijo en Yakarta, el jueves 9 de octubre de 2025.

En la misma ocasión, el director de ventas de Telkomsel, Stanislaus Susatyo, apoyó la política del gobierno de implementar el registro biométrico para aumentar la seguridad de las identidades digitales de los clientes.

«Con una implementación gradual y mensurable y teniendo en cuenta la preparación del ecosistema y dispositivo «Partidarios, creemos que esta política puede proporcionar beneficios óptimos para la sociedad, en particular, en la protección de los datos de los clientes contra el riesgo de falsificación y uso indebido de la identidad», explicó.